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MotoGP | Alla fine vince il maltempo: l'ultimo Gran Premio d'Australia a Phillip Island è cancellato

L'impossibilità a far alzare in volo l'eliambulanza ha portato alla cancellazione definitiva della gara lunga del GP d'Australia. Per salutare Phillip Island ed il pubblico presente sugli spalti, i piloti hanno comunque completato un'esibizione di due giri alle spalle della safety car

Matteo Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 05:03

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Pioggia intensa

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' stata una lunga notte per gli appassionati delle due ruote, ma purtroppo si è conclusa con un nulla di fatto: il Gran Premio d'Australia di MotoGP è stato cancellato definitivamente a causa del maltempo che ha colpito Phillip Island. Ed è un vero peccato, visto che questa era l'ultima volta che il Motomondiale faceva visita all'isola, prima di trasferirsi sul nuovo cittadino di Adelaide dal prossimo anno.

Già dalle prime ore della mattina è stato abbastanza chiaro che oggi non sarebbe stato semplice correre, non tanto per la pioggia caduta incessantemente dalla notte, ma per un problema di visibilità che impediva agli elicotteri di alzarsi in volo. Un grande problema a livello di sicurezza, che non permette l'inizio dell'attività in pista rendendo indisponibile la possibilità di trasportare rapidamente in ospedale un pilota nel caso di un grave incidente.

Dopo la cancellazione delle gare di Moto3 e Moto2, gli organizzatori hanno atteso invano che il meteo offrisse una finestra utile, non solo per consentire all’elicottero medico di volare nell’area del circuito, ma anche a Melbourne, dove si trova l’ospedale di riferimento per questo Gran Premio, che essendo a due ore di auto rende essenziale che l’eliambulanza possa volare.

"C’è una limitazione alla capacità dell’elicottero medico di volare. Il meteo è pessimo sia a Melbourne sia qui. Pertanto, abbiamo bisogno di condizioni che gli permettano di operare in entrambe le località. L’elicottero richiede una finestra di circa 60 minuti sia a Phillip Island sia a Melbourne perché possiamo dare il via alla gara," ha spiegato il direttore di gara Graham Webber.

"Per ragioni di sicurezza, dobbiamo assicurarci che, in caso di qualsiasi imprevisto, siamo coperti e possiamo trasportare rapidamente un pilota in ospedale. In alcuni circuiti è possibile utilizzare la rete stradale — per esempio con un’ambulanza — ma purtroppo, dato che il tragitto fino all’ospedale richiede più di 45 minuti, dipendiamo necessariamente dall’elicottero. In definitiva, siamo interamente in balia delle condizioni meteorologiche", ha aggiunto.

Una panoramica della pioggia nella pit lane durante il MotoGP d'Australia

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un ultimo aggiornamento era atteso per le 16:00 locali, le 6:00 in Italia, ma alle 15:35 australiane è arrivato l'annuncio ufficiale che anche la gara della MotoGP è stata cancellata, anche se l'organizzazione ha previsto almeno di dare vita ad un giro celebrativo per salutare il pubblico che ha atteso invano, ma soprattutto un tracciato leggendario come Phillip Island.

"A causa della scarsa visibilità che ha compromesso l’operatività dell’elicottero medico in occasione del Gran Premio Red Bull d’Australia, la gara del Gran Premio MotoGP è stata annullata. Per salutare l’isola, i piloti della MotoGP effettueranno un giro dietro alla safety car e si fermeranno sul rettilineo principale per salutare i tifosi. La corsia dei box aprirà per il giro d’addio alle 15:45, ora locale", spiega la breve nota diffusa dalla MotoGP.

Questa non è la prima volta che il programma di Phillip Island viene condizionato dal maltempo. Nel 2023, infatti, una vera e propria tempesta impose un cambio radicale del format, con la gara lunga disputata nella giornata di sabato con la prima vittoria di Johann Zarco, e la Sprint inizialmente posticipata a domenica, prima di essere cancellata definitivamente.

In ottica Mondiale, quanto accaduto oggi fornisce anche un piccolo assist a Jorge Martin, che ieri si è fratturato il radio destro in un incidente avvenuto nella Sprint. Il pilota dell'Aprilia era stato dichiarato "unfit" ed oggi rischiava di veder aumentare il gap di 10 punti che ora accusa nei confronti di Marc Marquez. Lo stop forzato per tutti però gli offre una nuova occasione, visto che stamani la Casa di Noale ha annunciato che la frattura è composta e non richiede operazioni, quindi il madrileno proverà a tornare in pista la settimana prossima a Sepang.

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