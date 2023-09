MotoGP | Alex Rins in pista per un test, spera di rientrare a Misano

Tre mesi dopo il pesante incidente del Gran Premio d'Italia, Alex Rins comincia già a pensare al suo ritorno alle competizioni. Il pilota di Barcellona si è fratturato la tibia e il perone della gamba destra in seguito a un highside con la sua Honda durante la Sprint del Mugello, il 10 giugno, e da allora, dopo due interventi chirurgici, non è più tornato in sella ad una MotoGP per gareggiare.

Il pilota del Team LCR è tornato nel paddock quindici giorni fa in occasione del Gran Premio d'Austria, ancora con le stampelle. Ha ripreso i contatti con la sua squadra e ha seguito da vicino il weekend. Ha anche indossato la tuta da gara, non senza difficoltà, e ha provato a salire sulla moto da fermo, ma non è riuscito a stare in piedi, ha spiegato. Mancava ancora di mobilità e soffriva di perdita di sensibilità in una parte del piede e di ipersensibilità in un'altra.

"Stiamo iniziando a vedere la luce", ha detto il catalano nell'ultimo episodio della serie di video prodotti dal team di Lucio Cecchinello per mostrare i progressi della sua convalescenza. Già in grado di pedalare un po' e di sostenersi sul piede destro, nonostante il dolore, si è detto ottimista. "Stiamo iniziando a vedere dei miglioramenti nel piede, il che significa che potrei almeno provare a guidare e da lì potremmo vedere qual è la mia velocità e quanto riadattare la moto".

Il pilota spagnolo ha fatto un'altra breve apparizione nel paddock del Montmeló giovedì, prima di partire per il MotorLand Aragon. Cecchinello ha confermato che oggi è il suo primo test dopo l'incidente sul circuito di Aragon.

"Speriamo che provi a tornare a Misano", ha detto il manager italiano al sito ufficiale della MotoGP. "Oggi farà un test privato ad Aragon con la sua Honda CBR Fireblade e siamo in attesa dei risultati di questa giornata. Naturalmente speriamo di riaverlo in Italia".

Un ritorno di Alex Rins al Gran Premio di San Marino della prossima settimana faciliterebbe le cose per la Honda, che attualmente lo sta sostituendo con un suo pilota del Mondiale Superbike, Iker Lecuona. La Superbike, infatti, riparte dopo pausa estiva il prossimo fine settimana per correre a Magny-Cours, quindi il valenciano non sarebbe disponibile. Tuttavia, il marchio dell'ala dorata potrebbe rivolgersi al suo collaudatore Stefan Bradl, che ha già sostituito Rins ad Assen.

Dopo l'incidente, Rins ha saltato la gara principale del Gran Premio d'Italia e poi cinque weekend completi. Con 47 punti, è sceso di quattro posizioni nel Mondiale, ma rimane il pilota Honda più alto in classifica grazie alla vittoria di Austin, un risultato che spicca in un momento di crisi per la Casa giapponese.

Questo non gli ha impedito di prendere delle decisioni importanti, visto che lo spagnolo è riuscito a rompere il suo contratto in estate per accettare un'offerta dalla Yamaha, con cui correrà nel 2024 dopo un solo anno in sella alla RC213V. Lo scorso fine settimana è stato annunciato che sarà sostituito da Johann Zarco alla Honda LCR.