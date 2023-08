MotoGP | Alex Rins correrà con Yamaha dalla prossima stagione

Anche se si trattava del segreto di Pulcinella, questo mercoledì si renderà ufficiale l’annuncio di Alex Rins che correrà con il team Yamaha MotoGP a partire dalla prossima stagione. L’accordo raggiunto tra lo spagnolo e il marchio giapponese si è concluso quest’estate, ma Yamaha ha chiesto che non fosse reso pubblico fino a quando non si comunicasse che Franco Morbidelli non avrebbe rinnovato il contratto, manovra annunciata questa mattina.

Dopo sei stagioni in Suzuki, Alex Rins ha firmato con il team LCR sia per il 2023 che per il 2023, avendo un contratto con Honda ufficiale che gli garantiva lo stesso identico materiale fornito a Marc Marquez e Joan Mir. Tuttavia, una delle clausole dell’accordo lasciava aperta la porta al pilota per concludere il contratto alla fine del primo anno qualora ricevesse un’offerta da un team ufficiale.

L’intenzione di Rins era quella di continuare in Honda, anche lottare per arrivare al team Repsol. Tuttavia, le reiterate negazioni degli ingegneri giapponesi nell’offrirgli il materiale nuovo che arrivava, come il famoso telaio Kalex che ancora oggi non ha provato, hanno portato Rins ad ascoltare e accettare l’offerta di Yamaha, che aveva già tentato di prenderlo nel 2022, ma non aveva potuto rompere l’accordo con Morbidelli.

Il catalano, vincitore quest’anno del Gran Premio delle Americhe con Honda, si è infortunato al Mugello il 10 giugno e da allora è rimasto fermo. Rins non prenderà parte al Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, dopo le cinque settimane di pausa estiva del campionato, e sarà sostituito da Iker Lecuona.