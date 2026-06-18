MotoGP | Alex Marquez: "Un incidente come il mio o lo accetti o ti ritiri. Io l'ho accettato"

14:24 del 17 maggio: Alex Marquez subisce una spaventosa caduta a seguito del contatto con la moto di Pedro Acosta, sul rettilineo che porta alla curva 10 del Circuito di Catalogna. Un momento che ha lasciato sospeso il fiato di milioni di fan di motociclismo. Esattamente un mese dopo quel grande spavento, il pilota del team Gresini è pronto per tornare in pista dopo un prodigioso recupero. Lo spagnolo, a seguito della caduta, aveva subito la frattura marginale della vertebra C7 e la frattura della clavicola destra.

Il suo ritorno in pista, per il weekend del GP della Repubblica Ceca, è ora ufficiale: Alex è stato ritenuto “fit” e potrà prendere parte alle prime prove libere a Brno, dopodiché verrà rivalutato al termine del turno, per constatarne le condizioni sotto sforzo.

Nonostante la sua condizione fisica non si avvicini completamente al 100%, il pilota Ducati si è detto comunque felice di poter tornare in pista e di assaggiare di nuovo l’aria del paddock del circus: “Sono qui, ma non al 100% ovviamente, ma essere qui mi rende molto felice. Era importante ritornare in circuito e in sella alla moto. Non è facile guardare le gare da casa. Le ho solo guardate per Marc; altrimenti non l’avrei fatto”.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: DANIEL BALLARIN / AFP via Getty Images

“È stato un processo un po’ più lungo di quanto avrei voluto, ma è vero che l’incidente è stato grande e ho dovuto rispettare un periodo di stop forzato. Sono migliorato molto nelle ultime settimane, adesso vedremo come andrà in sella domani”.

Alex ha chiarito che è stato importante accettare subito la situazione, per capire ed analizzare in modo distaccato l’accaduto: “È una situazione che puoi ignorare, ma in tal caso non la accetti. Quello che ho fatto è stato affrontarla e cercare di capirla. Fin dal primo momento ho chiesto di vederle l'incidente. Quel che è successo, è successo, e non ho problemi a guardarlo. Non mi crea alcun trauma. Fa parte di questo sport, è la mia passione, è quello che mi piace, e accetto di correre questi rischi. Puoi accettarlo o puoi ritirarti. Io lo accetto ed è per questo che sono qui”.

Lo spagnolo ha voluto sottolineare che la gara di questo weekend è un test anche per comprendere se, a livello mentale, può aver subito o meno l’impatto dell’incidente: “Non sono venuto solo per vedere se sono guarito fisicamente, ma anche per vedere se sto bene mentalmente. Voglio affrontare tutto con calma, 'poc a poc i bona lletra', come si dice in catalano, ed essere realista. Vedremo, ma penso che non avrò problemi a livello mentale. Però è vero che tornare a guidare a 300 all’ora con una MotoGP è importante per la mia testa”.