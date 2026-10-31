Qualifiche

MotoGP Malesia

MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta

Il pilota del Gresini Racing ritrova una pole che gli mancava dal GP di Catalogna dello scorso anno, beffando per 70 millesimi il fratello, che ha una grande chance per allungare verso il decimo titolo, con Martin che dà forfait. La KTM di Acosta completa la prima fila davanti alle due Aprilia di Ogura e Bezzecchi. A seguire Diggia e Bastianini.

Matteo Nugnes

Modificato: 31 ott 2026, 04:01

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Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La mattinata malese ha probabilmente mandato i titoli di coda sulla lotta al titolo 2026 della MotoGP, con Jorge Martin che ha alzato bandiera bianca poco prima che prendesse il via la Q1, rinunciando a proseguire il Gran Premio della Malesia.

Il pilota dell'Aprilia ci ha provato e il dolore al radio destro infortunato a Phillip Island sembrava anche tutto sommato sopportabile, ma gli mancava la forza nelle staccate più violente e quindi ha deciso di dire basta, dicendo quasi certamente addio al sogno di regalare il primo titolo nella classe regina alla Casa di Noale.

Un bell'assist per il leader iridato Marc Marquez, che però nelle qualifiche di Sepang ha lasciato la scena a suo fratello Alex. Al termine di una battaglia tutta in famiglia, giocata sul filo dei millesimi, il pilota del Gresini Racing ha infatti firmato una pole position che gli mancava da oltre 400 giorni, ovvero dal GP di Catalogna dello scorso anno.

Il #93 aveva messo l'asticella piuttosto in alto, con un tempo di 1'56"563. Pochi istanti prima della bandiera a scacchi, però suo fratello è riuscito a fare meglio di 70 millesimi, con un 1'56"493 che gli ha regalato la partenza al palo, ma non è bastato per far cadere il record della pista malese, che rimane quello realizzato da Pecco Bagnaia un anno fa. Sepang, dove ha vinto lo scorso anno, si conferma quindi una pista amica per Alex.

A completare una prima fila tutta spagnola c'è un ottimo Pedro Acosta, che ha avuto la bravura nell'andare a scegliersi il gancio giusto, incollandosi con la sua KTM alla Ducati di Marc Marquez. Lo "Squalo di Mazarron" ha anche sfoderato una staccata impressionante alla curva 15, quella che immette sul rettilineo del traguardo, chiudendo a sua volta a soli 84 millesimi dalla pole.

Oltre ad aver perso Martin oggi e Raul Fernandez ieri, in casa Aprilia si sono ritrovati quindi relegati in seconda fila. Ai Ogura e Marco Bezzecchi, sono stati a loro volta molto competitivi, chiudendo rispettivamente distanziati di 124 e di 175 millesimi dalla pole. A loro spetterà quindi il compito di provare a tenere vive almeno le speranze di titolo costruttori per il marchio veneto, che al momento comanda di sei lunghezze.

La seconda fila si completa poi con la Ducati con i colori della Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, per il quale però il distacco inizia a farsi decisamente più importante, visto che parliamo di 349 millesimi. Dietro di lui, ha confermato la competitività della KTM sulla pista alle porte di Kuala Lumpur anche Enea Bastianini, che apre la terza fila a 477 millesimi con la RC16 del team Tech3.

Dopo essere passato dalla Q1, Johann Zarco è riuscito a prendersi la palma di miglior pilota Honda in griglia, risalendo la china fino all'ottava posizione con la RC213V del team LCR. A completare la terza fila c'è poi la seconda Ducati della Pertamina Enduro VR46 affidata a Franco Morbidelli, che per appena 19 millesimi è riuscito a relegare in quarta un Pecco Bagnaia che almeno è riuscito a centrare la Q2 dopo l'ennesimo venerdì difficile, ma sicuramente si aspettava qualcosa di meglio su una pista storicamente amica.

Il quadro delle prime quattro file si completa poi con due piloti che non partecipavano da tanto alla Q2 per i rispettivi problemi fisici. Si tratta di Joan Mir e Maverick Vinales, che dopo aver centrato l'accesso diretto ieri, in qualifica hanno faticato un po' di più, dovendo accontentarsi dell'11° e del 12° posto in griglia.

Purtroppo, dei due piloti italiani impegnati in Q1, solamente uno è riuscito a passare il taglio, perché Luca Marini si è ritrovato a vestire i panni del primo degli esclusi, rimanendo fuori per appena 71 millesimi con la sua Honda. Il marchigiano dividerà la quinta fila con l'altra RC213V del rookie Diogo Moreira e con l'unica KTM rimasta fuori dalle prime quattro file, quella di Brad Binder.

E' notte fonda per la Yamaha, perché bisogna scendere addirittura fino alla sesta fila per trovare la prima delle M1, che è quella di Jack Miller. L'australiano però si ritrova a pagare ben otto decimi rispetto al miglior tempo della Q1 e precede di una manciata di millesimi le altre moto di Iwata portate in pista da Alex Rins e Fabio Quartararo.

Lo schieramento di partenza si completa poi con i due sostituti dei piloti infortunati, con Iker Lecuona, che prende il posto di Fermin Aldeguer sulla Ducati del Gresini Racing, che ha avuto la meglio su Augusto Fernandez, che invece rileva Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha del Prima Pramac Racing.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco Team LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

1'57.341

170.058 2 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

0.211 169.752 3 L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

0.071 169.650 4 D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

0.110 169.491 5 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

0.394 168.926 6 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

0.021 168.896 7 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

0.007 168.886 8 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

0.064 168.795 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

0.237 168.457 10 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

0.399 167.891 11 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 0

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