MotoGP | Alex Marquez sul futuro: "Non ho ancora firmato nulla, ma ho le idee chiare"

Alex Marquez ha diversi fronti aperti quest'inverno, per quanto riguarda il suo futuro in MotoGP. Da un lato, lo spagnolo continua a lavorare per definire il domani, che sembra portarlo a diventare pilota del team ufficiale KTM a partire dalla stagione 2027, lontano dalla Ducati.

Dall'altro lato c'è il suo presente, che dopo essere stato vice-campione del mondo nel 2025 sembra piuttosto roseo, a giudicare dai test invernali che sta completando.

Il pilota del Gresini Racing ha chiuso i primi test collettivi della pre-stagione a Sepang con il miglior tempo, realizzando anche la migliore simulazione di Sprint, precedendo Pecco Bagnaia e suo fratello Marc. E questo sabato, all'inizio dei test di Buriram, sullo stesso tracciato dove tra una settimana si disputerà il Gran Premio di Thailandia, il pilota di Cervera è tornato in testa alla classifica.

Il più giovane dei Marquez ha segnato nel pomeriggio un tempo di 1'29"262 che lo ha portato al primo posto, davanti a Marc, che nelle fasi finali ha anche abbassato il suo tempo ma non è riuscito a batterlo, rimanendo a 129 millesimi. Alex continua quindi a dimostrare di essere in ottima forma, quasi come il punto di riferimento con il permesso del #93, quando manca meno di una settimana alla ripresa delle gare.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Non è andata male. È stata una giornata buona. Abbiamo avuto un paio di problemi al mattino, ma poi siamo migliorati. Devo ancora capire la moto in entrata di curva. Soprattutto, è come affronti l'ingresso", ha commentato parlando con i media, tra cui Motorsport.com.

Il #73 ha sottolineato la velocità massima della Desmosedici GP26, anche se è consapevole che con queste moto è necessaria una velocità extra per effettuare i sorpassi in gara: "La moto è veloce in rettilineo, ma servono più di 2 km/h per sorpassare".

D'altra parte, Alex ha affrontato anche il tema del suo futuro, specificando che ha le idee più chiare rispetto a qualche settimana fa, anche se non ha ancora firmato il suo nuovo contratto e senza dire con chi: "Ho le idee più chiare sul mio futuro, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire. Non ho ancora firmato, ma ho le idee chiare".

