MotoGP | Alex Marquez sospetta di avere una quarta costola fratturata

Alex Marquez è l'unico pilota della MotoGP a non partecipare al Gran Premio d'Indonesia di questo fine settimana. Il pilota spagnolo ha tentato di prendere parte al round sull'isola di Lombok, ma è stato costretto a fermarsi dopo la prima sessione di prove libere a causa di un forte dolore alle costole.

Il pilota di Cervera si è fratturato tre costole, la sesta, la settima e l'ottava del lato sinistro, tre settimane fa, in una caduta durante le qualifiche del GP dell'India. Si tratta di un infortunio per il quale la pazienza e la cura sono gli unici rimedi, dal momento che non è possibile intervenire chirurgicamente.

"Oggi fa un po' più male", ha ammesso Marquez durante le prove libere 2 di sabato mattina, parlando ai microfoni di MotoGP.com. "Ma è normale. Sapevo prima di venire qui che sarei stato limitato, ma come pilota mi sono detto che volevo provarci. È così che vanno le cose. Non è troppo doloroso guidare, ma devo pensare alle altre due gare che mi aspettano, quindi devo stare un po' attento".

"È uno dei peggiori infortuni che abbia mai avuto, perché non si può rimediare con placche metalliche o altro. Quindi è meglio essere prudenti, non ha senso cercare di guadagnare punti qui. È meglio tornare in forma e finire bene la stagione perché non ho nulla in gioco nel campionato", ha continuato.

A peggiorare le cose, i medici sospettano che il più giovane dei fratelli Marquez possa avere una frattura di una quarta costola. "Ieri abbiamo visto che potrebbe esserci una quarta frattura ad una costola, che si sarebbe verificata dopo l'India. Potrebbe essere successo a casa o qualcosa del genere, perché quando ne rompi tre, le altre sono molto fragili, direi. Dovremo confermarlo", ha spiegato il pilota del Gresini Racing.

"Le costole 6, 7 e 8 sono rotte dall'India, e sembra che anche la costola 9 sia rotta", ha aggiunto, escludendo come possibile causa l'incidente di cui è stato vittima venerdì, durante le prime prove che ha potuto svolgere a Mandalika. "Non mi sono rotto nulla nella caduta di ieri, è stata molto semplice. Ma penso che potrei essermi rotto a casa, scendendo dal letto o qualcosa del genere. Questo è da vedere, ma non cambia il mio recupero o la data del mio ritorno".

Grazie al riposo extra, Alex Marquez spera di fare il suo rientro la prossima settimana a Phillip Island, anche se non esclude di dover aspettare la terza tappa del triplo appuntamento asiatico, quella di Buriram: "Non è la pista migliore", ha detto riguardo al tracciato australiano. "Fisicamente è piuttosto impegnativo, con i cambi di direzione, e questo è il punto in cui soffro di più. Ma faremo del nostro meglio. Se non sarà così, aspetterò la Thailandia", ha concluso.