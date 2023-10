MotoGP | Alex Marquez si ferma per il dolore: niente Mandalika

Il Gran Premio dell’Indonesia finisce con largo anticipo per Alex Marquez, che dopo essere sceso in pista per la prima sessione di prove libere, si è fermato per il dolore alle costole che si porta dietro dall’infortunio dell’India del mese scorso. Nella giornata di ieri aveva passato le visite mediche, ma già dal venerdì mattina ha compreso di non poter continuare.

Caduto nel corso delle qualifiche al Buddh, il pilota del team Gresini si era fratturato due costole, diventando spettatore del Gran Premio dell’India, il primo disputato nella storia della MotoGP. Per potersi riprendere al meglio, aveva deciso anche di saltare il GP del Giappone, andato in scena due settimane fa. L’intenzione era quella di tornare in azione a Mandalika, dove questo fine settimana si svolge il GP dell’Indonesia.

Nella giornata di ieri ha ricevuto il “fit” dai medici nella consueta visita di controllo (che ha dato l’ok anche agli altri quattro piloti rientranti e infortunati) ed è potuto tornare in sella alla sua Ducati per la sessione di libere di questa mattina. Tuttavia, il dolore alle costole era ancora troppo forte e, per precauzione, lo spagnolo ha deciso di fermarsi e non disputare il resto del weekend.

Gresini è grande protagonista di questo fine settimana, con l’annuncio dell’arrivo di Marc Marquez dal prossimo anno. Il pluricampione del mondo affiancherà proprio suo fratello, che salterà la gara dell’Indonesia per provare ad essere in forma nelle due restanti gare di questo primo trittico. La settimana prossima l’Australia attende la MotoGP, mentre si concluderà la tripletta con Buriram, in Thailandia.