MotoGP | Alex Marquez rivela: “Ho vomitato e sono caduto!”

Sembrava essere partita con i migliori presupposti la Sprint Race di Alex Marquez, che scattava dalla quarta casella ed era in lotta per il podio nei primi giri. Quinto quando mancavano 3 tornate al termine, è scivolato alla Curva 12, restando fuori dai giochi.

Sembrava solo una banale scivolata, ma il portacolori Gresini non si è presentato alle consuete interviste con la stampa, andando solo ai microfoni delle televisioni per spiegare l’accaduto: “Sfortunatamente non mi sentivo bene fisicamente e ho vomitato nella frenata della curva 12, così sono caduto. Una volta tornato ai box ho vomitato nuovamente, ma or mi sento abbastanza bene”.

Dal team si sospetta un’intossicazione alimentare e il pilota conferma di non avere le idee chiare, “probabilmente ho preso un virus”, ha spiegato Alex ai microfoni di Sky Sport. Ad ogni modo, il pilota del Gresini Racing sostiene di essersi sentito meglio già dopo aver dato di stomaco la seconda volta: “Ora sono a posto, cercherò di recuperare per la gara”.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Saltate dunque le interviste con i media per Alex Marquez, che si è recato in clinica mobile e ne ha approfittato per riposare dopo il malore accusato durante la Sprint Race. Il sabato pomeriggio di stop è utile per potersi riprendere in vista della gara di domenica ad Austin, dove punterà ad andare forte migliorando ulteriormente il passo mostrato fino al sabato.

Proprio riferendosi alla gara, il catalano ha dichiarato di sentirsi bene sulla Ducati fino a quando non ha avvertito dolore alla pancia. Durante la qualifica è incappato in una scivolata, ma questo non lo aveva condizionato ai fini della Sprint del Gran Premio delle Americhe: “Mi sentivo molto bene in gara, nonostante la caduta in qualifica avevamo comunque una buona fiducia e un buon passo”.