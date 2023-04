MotoGP | Alex Marquez: “Ritornato? Io non sono mai andato via!”

Carica lettore audio

Il Gran Premio dell’Argentina è stato incredibilmente emotivo per i tanti momenti che ha regalato nel corso del fine settimana. Chi indubbiamente non potrà mai dimenticare l’appuntamento di Termas de Rio Hondo è Alex Marquez, che qui ha conquistato la sua prima pole position in MotoGP sfiorando anche il successo. Impresa rimandata per lo spagnolo, che però è tornato sul podio dopo due anni e lo ha fatto per la prima volta con il team Gresini.

Terzo al traguardo, Marquez ha riaffermato il suo talento, dopo i dubbi che erano sorti nelle ultime due stagioni, in cui aveva trovato enormi difficoltà. La solidità del weekend argentino è una grande prova di forza per il catalano: “Non sono ritornato, semplicemente non sono mai andato via. Semplicemente non potevo sfruttare quello che avevo. Sono molto contento di oggi, la gara è stata molto dura, poi con queste gomme bisognava arrivare fino alla fine. Ho tenuto abbastanza bene, ma nel warm-up abbiamo avuto un problema con la gomma posteriore, che si è forata, e non ho potuto fare un setup di elettronica sul bagnato. E quello alla fine è mancato alla fine della gara”.

Marquez ha perso da subito la possibilità di lottare per la vittoria, la partenza fulminea di Marco Bezzecchi non gli ha consentito di rispondere e oggi il portacolori Mooney VR46 ha centrato il suo primo successo, facendo un altro mestiere rispetto a tutti. Il pilota del team Gresini si è piegato nel finale a un Johann Zarco che ancora una volta si è esaltato in condizioni di bagnato, situazione indubbiamente non semplice durante la gara odierna.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È difficile fare quello che fa Zarco, è un po’ anche il suo stile”, spiega Marquez parlando del duello con il francese del team Pramac. “Se guardi le altre gare sul bagnato, lui arriva sempre alla fine. Io lo aspettavo, ero secondo, avevo Morbidelli dietro a ho pensato ‘sicuramente a un certo punto arriva Zarco’. Bezzecchi oggi era ad un altro livello, bisogna dirlo. Dal primo giro è stato molto costante e veloce. Io ero dietro di lui, ma quando è arrivato Zarco che mi ha guadagnato un secondo al giro, mi ha preso e ho pensato che anche solo il podio andava bene. Abbiamo portato punti a casa e vediamo cosa succede ad Austin”.

La prova di forza di Alex Marquez oggi è stata incredibile, ma il pilota tiene i piedi per terra nonostante l’entusiasmo del suo primo podio con il team Gresini. Analizza la situazione e sa bene dove dover migliorare per essere in lotta con i piloti di vertice costantemente: “Ancora mi manca qualcosa in termini di stile di guida per poter rendere la Ducati più facile da guidare per me. Ancora mi muovo troppo e devo imparare a controllarla. Con il team mi sento molto bene, così come con la moto. La squadra ha fatto un bel lavoro!”.

“Se prima di venire in Argentina qualcuno mi avesse detto che avrei fatto la pole, una quinta posizione e un podio, gli avrei risposto che era matto. Stiamo crescendo e questo è molto importante, siamo quarti in campionato e dobbiamo continuare così. La stagione è molto lunga, dobbiamo lavorare sullo stile di guida, bisogna pulire qualcosa per poter lottare con Pecco, Bezzecchi e qualcun altro di Ducati, ma stiamo andando nella giusta direzione”, conclude Marquez.