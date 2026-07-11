MotoGP | Alex Marquez: "Questo podio è quasi una vittoria. Domani però attenzione anche a Ogura"

Nel corso dei 15 giri della Sprint al Sachsenring, sede del Gran Premio di Germania di MotoGP, Alex Marquez ha dato l'impressione di poter attaccare Marc Marquez e potersi giocare la vittoria.

Alla fine, però, il catalano si è dovuto accontentare del secondo posto proprio alle spalle del fratello e davanti al solito, arrembante Fabio Di Giannantonio, per una tripletta Ducati che risponde al dominio Aprilia visto ad Assen due settimane fa.

Alex è partito molto deciso, dando la netta impressione di fare traiettorie differenti da quelle del fratello maggiore con l'intenzione di provare a superarlo. Poi, però, è arrivato presto il momento della gestione delle gomme e questo, paradossalmente, lo ha poi aiutato a difendersi dagli attacchi dell'italiano del team VR46 che ha chiuso a pochi centesimi da lui una volta arrivati sotto la bandiera a scacchi.

Al termine della gara corta, il pilota del team Gresini ha raccontato la sua gara e le tattiche che ha dovuto e voluto adottare nel corso dei 15 giri che lo hanno poi portato al secondo posto, sottolineando inoltre come la sua forma fisica e la sua fiducia in moto siano in ricostruzione dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista al Gran Premio di Catalogna, sul tracciato del Montmelò di Barcellona.

"Più che gestire la differenza con Marc e Diggia è stata una gestione personale. Dopo l'infortunio di Barcellona non sto guidando al 100%. Mi manca ancora un po' di fiducia e portare a casa un podio oggi era molto importante", ha detto Alex Marquez ai microfoni di Sky.

"Primo, secondo o terzo sarebbe stato quasi una vittoria. Certo, secondo e terzo non è come vincere, ma sarebbe comunque stato importante. Era importante sentire di nuovo fiducia, vedere che ero ancora veloce, tornare ad avere le buone performance che avevo prima della caduta di Barcellona. Avevo ancora qualche dubbio".

"Quando ho visto che dal giro 6 Marc ha iniziato a gestire le gomme, ho pensato che fosse il caso di fare altrettanto. E ho fatto bene, perché poi quella decisione mi ha aiutato a difendere la seconda posizione nella parte finale dagli attacchi di Di Giannantonio. Forse mi sono svegliato un po' tardi però, perché ho visto che nell'ultimo giro avevo più passo di Marc".

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A inizio gara ho provato a fare traiettorie diverse da quelle di Marc, sfruttando di più la gomma, perché l'obiettivo era vedere se ci fosse una finestra per attaccarlo magari alla 12. Lui curva 11 non la fa molto bene, è una curva a destra e fa fatica, ma dopo alla staccata della 12, che è molto difficile e in discesa, Marc è molto bravo lì. Così come lo è all'ultima curva. Quindi il problema è che ci sono solo quei punti per superare. E forse anche alla 1. Ma in quei tre punti Marc non dava l'opportunità di attaccarlo ed è stato impossibile. Ma quando poi ho visto che aveva iniziato a gestire le gomme ho cambiato lo stile di guida anche io per poter arrivare alla fine della gara senza problemi e poter arrivare all'ultimo giro potendo spingere".

Archiviata la Sprint, il più giovane dei Marquez ha rivolto la sua attenzione alla gara di domani. A suo avviso sarà differente da quella affrontata oggi perché il calo delle gomme sarà più evidente e dovrebbe permettere di vedere un numero maggiore di sorpassi. Sarà così necessario gestire bene la partenza, senza fare alcun errore per mantenere una buona posizione sin dai primi giri.

"Domani penso che se anche si va in testa alla prima curva, le cose saranno diverse da oggi. La gara è più lunga, le gomme caleranno di più quanto non abbiano fatto oggi. Per cui vedremo più sorpassi rispetto a oggi. Con queste nuove distanze in griglia è più difficile attaccare e guadagnare qualcosa. La qualifica era già importante, ma questa nuova distanza tra le file della griglia la rende ancora più fondamentale. Tutti abbiamo una Ducati e partiamo uguale, più o meno. Se uno non fa un errore in partenza, è difficile superare".

Il Sachsenring sembra il giardino di casa delle Ducati. La tripletta di oggi - arrivata con un buon margine su tutti gli altri, considerando quanto sia corta la pista - è stata eloquente. Ma Alex preferisce non pensare di avere l'esclusiva sulla pista tedesca, guardando a un possibile ritorno di Ai Ogura, l'unico pilota di Aprilia che, almeno sino a oggi in questo fine settimana, è sembrato avere le carte in regola per impensierire i prototipi che escono dal Reparto Corse di Borgo Panigale.

"Io penso che Ogura arriverà. Quando la gomma cala, sappiamo benissimo che ha sempre un ottimo passo in quel frangente, quindi penso che se domani ci potrà essere un'Aprilia a dare fastidio alle Ducati sarà proprio quella di Ogura".