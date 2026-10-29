MotoGP Malesia
MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
Pur positivo riguardo alla crescente unità d'intenti tra i piloti, il pilota del Gresini Racing ha spiegato che lui ed i suoi colleghi non hanno ancora alcun potere per influenzare i piani del Qatar.
Richard Asher Rachit Thukral
Modificato: 29 ott 2026, 08:41
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Il Gran Premio del Qatar del prossimo weekend si svolgerà come previsto, almeno secondo Alex Marquez.
Parlando giovedì in vista del Gran Premio della Malesia di questo fine settimana, lo spagnolo ha suggerito che gli organizzatori stessero andando avanti con la gara nonostante i piloti chiedessero garanzie prima di recarsi a Doha.
Nonostante le crescenti voci sull'unità dei piloti e le riunioni in corso dietro le quinte, il pilota del Gresini Racing è sembrato alquanto demoralizzato quando ha parlato con i media.
Quando gli è stato domandato cosa fosse cambiato riguardo al Qatar dal suo più recente incontro con i media, a Phillip Island lo scorso weekend, Marquez ha risposto: "Nessuno lo sa. Nessuno conosce la situazione. Quindi penso che non sia cambiato nulla. Ma, sapete, sembra che il GP sia confermato e basta".
Marquez si è unito ad altri piloti giovedì nel non commentare i dettagli di eventuali richieste o riunioni, dicendo solo: "Non posso parlare di quella storia" quando gli è stato chiesto se i piloti avessero ricevuto le garanzie che cercavano.
Ma è sembrato sconfitto quando gli è stato chiesto se i piloti avessero qualche potere. "Al momento, nessun potere," ha detto senza mezzi termini in risposta a quella domanda.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marquez era però più fiducioso sull'unità dei piloti a lungo termine. "Penso che il futuro sia creare un'associazione dei piloti. Ci abbiamo provato qualche anno fa. Ma quando eravamo in India, ci abbiamo provato qualche mese dopo".
"Ma era come se ci fosse una sensazione strana tra i piloti, sapete. Ma penso che questa volta, con quello che sta accadendo, penso che tutti abbiano capito che ne abbiamo bisogno. E vedremo come sarà il futuro".
"Come ho detto, non trarrò molti benefici da un'associazione dei piloti perché ho 30 anni. E forse ho ancora quattro anni in MotoGP.
"Ma per i giovani, sono davvero contento perché penso che possano trarne molto".
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