MotoGP Malesia

MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"

Pur positivo riguardo alla crescente unità d'intenti tra i piloti, il pilota del Gresini Racing ha spiegato che lui ed i suoi colleghi non hanno ancora alcun potere per influenzare i piani del Qatar.

Richard Asher Rachit Thukral

Modificato: 29 ott 2026, 08:41

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Il Gran Premio del Qatar del prossimo weekend si svolgerà come previsto, almeno secondo Alex Marquez.

Parlando giovedì in vista del Gran Premio della Malesia di questo fine settimana, lo spagnolo ha suggerito che gli organizzatori stessero andando avanti con la gara nonostante i piloti chiedessero garanzie prima di recarsi a Doha.

Nonostante le crescenti voci sull'unità dei piloti e le riunioni in corso dietro le quinte, il pilota del Gresini Racing è sembrato alquanto demoralizzato quando ha parlato con i media.

Quando gli è stato domandato cosa fosse cambiato riguardo al Qatar dal suo più recente incontro con i media, a Phillip Island lo scorso weekend, Marquez ha risposto: "Nessuno lo sa. Nessuno conosce la situazione. Quindi penso che non sia cambiato nulla. Ma, sapete, sembra che il GP sia confermato e basta".

Marquez si è unito ad altri piloti giovedì nel non commentare i dettagli di eventuali richieste o riunioni, dicendo solo: "Non posso parlare di quella storia" quando gli è stato chiesto se i piloti avessero ricevuto le garanzie che cercavano.

Ma è sembrato sconfitto quando gli è stato chiesto se i piloti avessero qualche potere. "Al momento, nessun potere," ha detto senza mezzi termini in risposta a quella domanda.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez era però più fiducioso sull'unità dei piloti a lungo termine. "Penso che il futuro sia creare un'associazione dei piloti. Ci abbiamo provato qualche anno fa. Ma quando eravamo in India, ci abbiamo provato qualche mese dopo".

"Ma era come se ci fosse una sensazione strana tra i piloti, sapete. Ma penso che questa volta, con quello che sta accadendo, penso che tutti abbiano capito che ne abbiamo bisogno. E vedremo come sarà il futuro".

"Come ho detto, non trarrò molti benefici da un'associazione dei piloti perché ho 30 anni. E forse ho ancora quattro anni in MotoGP.

"Ma per i giovani, sono davvero contento perché penso che possano trarne molto".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Martin: "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Richard Asher





MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie



MotoGP



MotoGP



Giappone



11 g



MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie





MotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"



MotoGP



MotoGP



Giappone



13 g



MotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"





Casey Stoner intende "lottare" per riportare Phillip Island nel calendario della MotoGP



MotoGP



MotoGP 14 g



Casey Stoner intende "lottare" per riportare Phillip Island nel calendario della MotoGP

More from

Alex Marquez





Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"



MotoGP



MotoGP



Australia



15 h



Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"





MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento



MotoGP



MotoGP



Australia



5 g



MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento





MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"



MotoGP



MotoGP



Australia



6 g



MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"

More from

Gresini Racing





MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



4 g



MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona





MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025



MotoGP



MotoGP 9 g



MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025





MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



9 g



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona

Ultime notizie





MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



11 min



MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"





MotoGP | Martin: "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



52 min



MotoGP | Martin: "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso"





MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



2 h



MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici





La collezione di Corvette rimasta nascosta nasconde due rarità



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



La collezione di Corvette rimasta nascosta nasconde due rarità

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti