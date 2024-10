MotoGP | Alex Marquez penalizzato: non è d'accordo, ma si scusa con Mir

Nelle ultime gare Alex Marquez si sta trovando spesso al centro delle discussioni per gli incidenti di cui si è reso protagonista in MotoGP. Ad Aragon si era parlato tantissimo del suo contatto con Pecco Bagnaia, avvenuto nel finale della gara lunga, quando i due erano in lotta per il gradino più basso del podio.

Il campione del mondo aveva provato ad approfittare di un lungo del pilota del Gresini Racing per passarlo all'esterno della curva successiva, prima che l'incrocio delle linee portasse ad una caduta rovinosa per entrambi. Bagnaia aveva inizialmente accusato Alex di aver causato deliberatamente l'incidente, salvo poi scusarsi dopo che la Direzione Gara ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti di entrambi.

A Motegi, lo spagnolo si è ritrovato di nuovo nell'occhio del ciclone per un incidente avvenuto al primo giro del Gran Premio del Giappone con Joan Mir. Alex ha tamponato il pilota della Honda alla curva 12 e la sua Ducati si è incastrata tra il codone e la gomma posteriore della RC213V, dando il via ad una dinamica potenzialmente molto pericolosa, dalla quale entrambi fortunatamente si sono rialzati senza particolari conseguenze però.

Mir non ha nascosto la sua rabbia per l'accaduto: "Ovviamente nessuno vuole colpire nessuno. Ma a volte noi piloti dobbiamo pensare a quello che facciamo, perché non è andata bene né a lui né a me. Per la sua cattiva gestione, la gara è stata rovinata anche a me. Quindi ora quello che deve essere maggiormente arrabbiato sono io. Non è un incidente di gara. Quando hai un pilota davanti e lo colpisci senza un motivo… La Direzione Gara forse dorme, non so cosa guarda. Questo dà fastidio".

Questa volta però la Direzione Gara non ha dormito, perché ha deciso di sanzionare la manovra di Marquez, che dovrà scontare una Long Lap Penalty nella gara lunga del prossimo appuntamento a cui prenderà parte che, salvo sorprese, sarà il Gran Premio d'Australia che si terrà a Phillip Island tra 14 giorni.

"In base al protocollo sulle penalità consegnato ai team, questa azione è considerata un incidente del tipo MGP-CC4: 'Causare un incidente. Un contatto con un altro pilota che risulta nella caduta dell'altro pilota'. Essendo la prima infrazione della stagione, la penalità più appropriata in questo caso è una Long Lap Penalty", spiega la nota del panel dei commissari sportivi.

Dal canto suo, Alex Marquez si è detto contrariato dalla decisione, sottolineando che secondo lui i commissari si sono confermata poco equi nelle loro decisioni: "Dovremo fare una long lap penalty, anche se non sono d’accordo: sette giorni fa nella curva 3 un altro pilota mi ha toccato alla stessa maniera e non è stato fatto nulla. Dimostra che le regole non sono uguali per tutti, ma faremo di ragion virtù", ha detto Alex, facendo riferimento allo strike fatto da Jack Miller al via della gara di Mandalika, che oltre a loro due aveva coinvolto anche Luca Marini ed Aleix Espargaro.

Il pilota di Cervera però ha anche ammesso di aver sbagliato, chiedendo scusa al connazionale: "Ho commesso un errore alla curva 11 che mi ha fatto andare un po’ fuori traiettoria e nel tentativo di tornare nella mia posizione sono entrato in contatto con Mir che mi ha fatto cadere. Le nostre moto si sono agganciate e gli chiedo scusa per averlo messo fuori gara".