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MotoGP | Alex Márquez operato alla spalla: è già a casa per la riabilitazione, salterà il Qatar

Il pilota di Gresini, come preannunciato già a Sepang, lunedì è tornato sotto i ferri per sistemare la clavicola e la spalla destra, danneggiate nel botto a Barcellona. Lo spagnolo ha già cominciato il recupero e salterà il Qatar.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 3 nov 2026, 10:17

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Alex Márquez è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi causati dall’infortunio subito lo scorso 17 maggio a Barcellona, quando era entrato in collisione con la moto di Pedro Acosta ed era stato sbalzato in aria sul Circuit de Catalunya.

Come confermato dal diretto interessato domenica scorsa - dopo essersi classificato terzo nel GP della Malesia - lunedì il pilota della Gresini Racing è tornato sotto i ferri per stabilizzare la clavicola destra, che si era fratturata in quattro punti. Dopo essere tornato in pista ad Assen alla fine di giugno, Alex ha iniziato ad avvertire dolore nella zona con irrigidimento alla spalla, il che ha provocato una borsite, aggravando la situazione proprio quando doveva affrontare due gare consecutive, costringendolo a farsi iniettare antidolorifici per poter correre.

"Ieri sono stato operato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid per rimuovere il materiale di osteosintesi dalla clavicola destra e dalla mano sinistra - spiega Alex in un post sui social, dopo essere volato direttamente da Kuala Lumpur a Madrid - Inoltre, durante lo stesso intervento chirurgico, mi è stata praticata una borsectomia artroscopica alla spalla destra".

"Per spiegarlo in modo più semplice, mi hanno rimosso le placche e gli elementi di fissaggio che avevo sulla clavicola e sulla mano. Inoltre, mi hanno asportato una piccola borsa dalla spalla che aiuta a evitare lo sfregamento tra i tendini e l’articolazione. Quest’ultimo intervento è stato eseguito tramite artroscopia, una tecnica minimamente invasiva".

"L'intervento si è svolto senza complicazioni, ora inizia la mia convalescenza a casa. Un altro piccolo passo per tornare al 100%!".

Sebbene tutto sia andato come previsto, l’assenza di Alex al Gran Premio del Qatar di questo fine settimana è confermata, e lo spagnolo lavorerà per cercare di tornare in pista nel prossimo appuntamento, il GP del Portogallo che si terrà il 22 novembre, prima della conclusione della stagione a Valencia il 29 novembre.

Alex Márquez, che nella prossima stagione correrà con il team ufficiale KTM, ha segnato sul calendario come obiettivo per il rientro il 1° dicembre a Valencia, data del primo test pre-stagionale 2027, in cui potrà salire per la prima volta sulla RC16 da 850 cc con pneumatici Pirelli.

Oltre all’assenza di Alex, per il GP del Qatar permangono diversi dubbi sui piloti, tra cui gli infortunati Jorge Martín, Raúl Fernández e Fermín Aldeguer, che, se non dovesse riuscire a recuperare in tempo per recarsi in Qatar, lascerebbe il team Gresini senza piloti titolari, ma con la possibilità di continuare a contare su Iker Lecuona. Alla Honda HRC, per il momento, non hanno escluso definitivamente la presenza di Joan Mir a Doha, nonostante i suoi problemi di vista e le vertigini che si sono ripresentati a Sepang.

Non saranno presenti in Qatar nemmeno i piloti della Yamaha, Alex Rins e Fabio Quartararo, e quelli del team satellite Pramac Racing, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, quest’ultimo infortunato. Il Costruttore di Iwata è l’unico ad aver rifiutato di inviare il proprio personale giapponese a Doha.

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