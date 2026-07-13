MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

Lo stesso Marc Marquez ha detto sabato, e lo ha ripetuto questa domenica, che suo fratello Alex Marquez aveva più velocità questo fine settimana al Sachsenring. Sabato, nella Sprint, il pilota del Gresini Racing aveva già chiarito di essere molto alla pari e, infatti, ha chiuso molto vicino a Marc.

Domenica è rimasto per i primi dieci giri attaccato alla gomma posteriore del fratello, ma arrivato all'ultima curva che immette sul rettilineo del traguardo, la 13, il pilota di Gresini ha perso il controllo della moto ed è finito a terra, lasciando la gara completamente nelle mani di Marc, che non ha sbagliato e ha colto una vittoria fondamentale in ottica Mondiale.

"Non so cosa sia successo nella caduta, può darsi che fossi troppo fiducioso, perché in quel punto andavo bene", ha spiegato Alex a fine giornata.

"Il grip era un po' minore. Non so se il vento abbia potuto influire", ha aggiunto il pilota di Cervera, che questa domenica ha corso con una livrea per commemorare la vittoria di Sete Gibernau al Sachsenring nel 2003, un'immagine spettacolare ma che non gli ha portato fortuna.

"Sono molto deluso dall'incidente, ma contento per come era andato il fine settimana fino a quel momento, e per la mia condizione fisica", ha spiegato, ricordando il terribile incidente di Barcellona del 17 maggio e il suo rientro a Brno senza aver ancora recuperato al cento per cento.

"Ora, l'idea è tornare al massimo dopo la pausa, perché non aiuto la moto a girare, e anche questo può darsi che abbia influito nella caduta", ha aggiunto, facendo riferimento alla sua mancanza di forza.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante l'evidente delusione per non aver potuto fare una doppietta 1-2 insieme al fratello, Alex trae buone impressioni da un fine settimana in cui è stato secondo nella Sprint. "Per il fine settimana che stavo facendo, questa caduta non fa così male".

Vice-campione del mondo l'anno scorso, Alex ha preso le gare di Brno e Assen come preparazione, e questo fine settimana era il suo primo davvero all'attacco dopo l'infortunio.

"Devo ancora abituarmi ad avere quella velocità. Sono soddisfatto nel senso che siamo riusciti a completare un fine settimana normale, anche se devo accettare il ritmo che ho".

Un altro danno collaterale della caduta è che Alex ha perso 20 punti in una classifica generale sempre più serrata, una lotta in cui Alex non si vede coinvolto nonostante l'equilibrio.

"Quest'anno il Mondiale è molto aperto perché si stanno commettendo più errori rispetto all'anno scorso. Jorge Martín è ancora il leader senza fare troppo rumore. Nemmeno io mi gioco nulla e, se bisogna rischiare, lo accetterò".