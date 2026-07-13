Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

MotoGP
Germania
MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

WSBK
SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

F1 | Marrafuschi esclusivo: il capo di Pirelli spiega il ruolo dei cerchi liberi e dello stile di guida sulle gomme 2026

Formula 1
F1 | Marrafuschi esclusivo: il capo di Pirelli spiega il ruolo dei cerchi liberi e dello stile di guida sulle gomme 2026

IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

IMSA
Mosport
IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

MotoGP
Germania
MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio

Formula 1
Belgio
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio
Ultime notizie
MotoGP Germania

MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

Il pilota di Gresini è finito a terra nella gara lunga del GP di Germania, quando era secondo alle spalle di suo fratello Marc Marquez, a meno di un secondo e con la possibilità di provare a conquistare la vittoria.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Lo stesso Marc Marquez ha detto sabato, e lo ha ripetuto questa domenica, che suo fratello Alex Marquez aveva più velocità questo fine settimana al Sachsenring. Sabato, nella Sprint, il pilota del Gresini Racing aveva già chiarito di essere molto alla pari e, infatti, ha chiuso molto vicino a Marc.

Domenica è rimasto per i primi dieci giri attaccato alla gomma posteriore del fratello, ma arrivato all'ultima curva che immette sul rettilineo del traguardo, la 13, il pilota di Gresini ha perso il controllo della moto ed è finito a terra, lasciando la gara completamente nelle mani di Marc, che non ha sbagliato e ha colto una vittoria fondamentale in ottica Mondiale.

"Non so cosa sia successo nella caduta, può darsi che fossi troppo fiducioso, perché in quel punto andavo bene", ha spiegato Alex a fine giornata.

"Il grip era un po' minore. Non so se il vento abbia potuto influire", ha aggiunto il pilota di Cervera, che questa domenica ha corso con una livrea per commemorare la vittoria di Sete Gibernau al Sachsenring nel 2003, un'immagine spettacolare ma che non gli ha portato fortuna.

"Sono molto deluso dall'incidente, ma contento per come era andato il fine settimana fino a quel momento, e per la mia condizione fisica", ha spiegato, ricordando il terribile incidente di Barcellona del 17 maggio e il suo rientro a Brno senza aver ancora recuperato al cento per cento.

"Ora, l'idea è tornare al massimo dopo la pausa, perché non aiuto la moto a girare, e anche questo può darsi che abbia influito nella caduta", ha aggiunto, facendo riferimento alla sua mancanza di forza.

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante l'evidente delusione per non aver potuto fare una doppietta 1-2 insieme al fratello, Alex trae buone impressioni da un fine settimana in cui è stato secondo nella Sprint. "Per il fine settimana che stavo facendo, questa caduta non fa così male".

Vice-campione del mondo l'anno scorso, Alex ha preso le gare di Brno e Assen come preparazione, e questo fine settimana era il suo primo davvero all'attacco dopo l'infortunio.

"Devo ancora abituarmi ad avere quella velocità. Sono soddisfatto nel senso che siamo riusciti a completare un fine settimana normale, anche se devo accettare il ritmo che ho".

Un altro danno collaterale della caduta è che Alex ha perso 20 punti in una classifica generale sempre più serrata, una lotta in cui Alex non si vede coinvolto nonostante l'equilibrio.

"Quest'anno il Mondiale è molto aperto perché si stanno commettendo più errori rispetto all'anno scorso. Jorge Martín è ancora il leader senza fare troppo rumore. Nemmeno io mi gioco nulla e, se bisogna rischiare, lo accetterò".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Marquez si prova già la decima corona, è Ogura il suo vero ostacolo?
Prossimo Articolo MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

Top Comments
More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | Martin: "Se continuo così, la leadership non durerà molto"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Martin: "Se continuo così, la leadership non durerà molto"

MotoGP | Acosta approva lo spazio maggiore in griglia: "E' il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta approva lo spazio maggiore in griglia: "E' il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza"
More from
Alex Marquez

MotoGP | Alex Marquez: "Questo podio è quasi una vittoria. Domani però attenzione anche a Ogura"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Alex Marquez: "Questo podio è quasi una vittoria. Domani però attenzione anche a Ogura"

MotoGP | Alex Marquez e la firma per KTM: "È ciò che volevo, era la decisione da prendere nel momento ideale"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Alex Marquez e la firma per KTM: "È ciò che volevo, era la decisione da prendere nel momento ideale"

MotoGP | Il mercato piloti 2027 è entrato nel vivo: ecco il punto dopo i primi annunci

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Il mercato piloti 2027 è entrato nel vivo: ecco il punto dopo i primi annunci
More from
Gresini Racing

MotoGP | Gresini festeggia 30 anni: al Sachsenring torna l'iconica livrea blu e gialla di Gibernau

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Gresini festeggia 30 anni: al Sachsenring torna l'iconica livrea blu e gialla di Gibernau

MotoGP | Perché gli ingaggi di Marc Marquez e Mir da parte di Gresini sono due storie completamente diverse

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Perché gli ingaggi di Marc Marquez e Mir da parte di Gresini sono due storie completamente diverse

MotoGP | Fermin Aldeguer salta il GP di Germania e Gresini non lo sostituirà

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Fermin Aldeguer salta il GP di Germania e Gresini non lo sostituirà

Ultime notizie

Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

MotoGP
Germania
MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

WSBK
SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori