MotoGP | Alex Marquez: "Non so come, ma Marc entra già in curva veloce come con la Honda"

Alex Marquez ha sempre disputato buone gare a Le Mans "anche se è un circuito che non mi piace particolarmente", ha spiegato giovedì in vista del Gran Premio di Francia. "Ma ho sempre fatto buone gare, quindi cercheremo di approfittarne", ha aggiunto, pensando soprattutto allo slancio positivo che si porta dietro dall'ultimo Gran Premio di Jerez, dove ha sfiorato il podio, e dal successivo test, dove "abbiamo potuto provare alcune proposte della Ducati che possiamo sfruttare d'ora in poi", ha ammesso il pilota del Gresini Racing.

"Il problema è che nei test di Jerez le cose funzionano sempre, perché c'è molto grip, e anche Le Mans è un circuito con molto grip, quindi vedremo se riusciremo a riconfermare tutto".

Essendo uno degli otto piloti Ducati, Alex ha accesso ai dati telemetrici di tutti i piloti del marchio italiano, e gli è stato chiesto direttamente se Marc Marquez sia già il migliore di tutti in tema di staccate.

"Mmmm, sì", ha risposto con un cenno del capo. "Dei migliori", ha modificato la sua risposta. "Ha uno stile particolare in frenata. Ma quel punto di forza che aveva con la Honda e che sembrava impossibile replicare con la Ducati, non so come diavolo abbia fatto, ma ora ce l'ha".

Gigi Dall'Igna conferma infatti che Marc fa cose con l'anteriore della Ducati che nessuno ha mai fatto prima.

"E io che pensavo che con la Ducati non si potesse fare, che non si potesse arrivare così forte, così veloce in curva. Perché è una moto che trasmette meno. La Honda era critica, ma sapevi sempre cosa succedeva davanti, capivi cosa stava succedendo. Con la Ducati non pensavo che l'avrebbe fatto ma, per il momento, lo sta facendo".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A questo punto Marc è diventato il riferimento in frenata per il resto dei piloti Ducati. "Quando vedi qualcuno che fa la differenza, cerchi di concentrarti su quello, ma è quello che mi è mancato l'anno scorso, l'ingresso in curva, e che mi è mancato a Jerez. È chiaro che dobbiamo andare in quella direzione ed è su questo che siamo concentrati".

Esaminando i dati degli altri piloti Ducati, Alex sottolinea un handicap per coloro che, come lui e Marc, guidano la moto 2023.

"L'anno scorso quello che faceva la moto 2023 poteva essere fatto anche sulla 2022, o comunque non c'era molta differenza. Quest'anno c'è una tendenza un po' diversa tra la GP23 e la GP24, quindi non stiamo cercando di ottenere molti feedback o riferimenti da chi ha la moto di quest'anno, e su alcune piste è più evidente che su altre".

Oltre ad essere migliore in frenata, sembra essere anche più efficace: "Sembra essere una moto leggermente più stabile, l'aerodinamica e forse il motore hanno un'influenza, anche se sono sicuro che in alcuni punti è peggiore, di sicuro. Ma in generale, il pacchetto della moto 2024 al momento sembra migliore", ha detto il nativo di Cervera.