MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

Lo straordinario ritorno di Marc Marquez nel 2025 ha in gran parte oscurato la formidabile stagione del fratello minore, Alex Marquez, che per la prima volta nella sua carriera ha potuto lottare per il titolo mondiale e ha concluso con un meritato secondo posto. Quest'inverno, Alex si è preparato con cura per riprendere la lotta da dove l'aveva lasciata, rafforzandosi con una moto full factory e con il sostegno di un team satellite che lo sostiene al massimo.

"La pre-stagione è stata positiva, siamo stati veloci fin dal primo momento a Sepang, e credo che possiamo dire di aver fatto un buon lavoro", ha detto il pilota del Gresini Racing valutando la preparazione invernale, nella quale ha guidato i tempi del primo test.

"Quest'anno avevamo più cose da fare e più pezzi da provare, quindi abbiamo avuto meno tempo per noi, ma credo che abbiamo fatto dei test solidi. Nessuno può mai dirsi soddisfatto al cento per cento, tutti vogliamo sempre di più, ma siamo abbastanza preparati per iniziare una stagione di 22 gare che sarà molto lunga e complicata".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Alex Marquez è stato senza dubbio il pilota rivelazione della stagione 2025, con le sue prime vittorie nella classe regina ed un formidabile secondo posto in campionato. L'obiettivo è migliorare, ma questo significa lottare per il titolo, cosa per cui si sente pronto.

"Sì, mi sento più preparato, la scorsa stagione il passo avanti che abbiamo fatto rispetto al 2024 è stato enorme e ci sono state molte situazioni per le quali non ero preparato, non avevo l'esperienza", ha ammesso. "Ripetere un anno come quello scorso sarebbe una grande stagione per noi, è stato incredibile, ma ovviamente voglio sempre di più", ha sottolineato.

"In ogni caso, dipenderà da noi stessi, sarà nelle mie mani e in quelle della squadra riuscire a fare quel passo. Continueremo con la stessa mentalità di andare gara per gara, la regolarità sarà la chiave", ha scommesso.

Riguardo a quella "mancanza di esperienza", Alex ha voluto approfondire le spiegazioni.

"Quello che voglio dire è che alcune situazioni che ho affrontato l'anno scorso non le avevo mai vissute prima, come lottare per il titolo, combattere con Marc e con altri rivali che prima vedevo da lontano. È stata una sensazione strana, e in un momento della stagione pensavo più al campionato che a concentrarmi sul mio lavoro. Ed è lì che sono arrivati quei piccoli errori a Brno, a Balaton... Credo che quelli siano gli errori dell'anno scorso che non devo commettere in questa stagione. Spero di trovarmi nella stessa situazione e di avere l'opportunità di sfruttare l'esperienza dell'anno scorso, ma per farlo bisogna raggiungere lo stesso livello dell'anno scorso all'inizio della stagione".

Alex non ha voluto fare paragoni né ammettere di essere più pronto che mai a lottare con Marc per il campionato, e ha frenato un po' gli entusiasmi.

"Un weekend di gare ci mostrerà esattamente a che punto siamo. I test sono una cosa, ma in un weekend di Gran Premio si vede la realtà, tutti danno il cento per cento. Dopo tre o quattro gare sapremo a che punto siamo e a cosa possiamo aspirare quest'anno", ha avvertito il pilota di Cervera.

Foto della griglia di partenza della MotoGP nel 2026 Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images