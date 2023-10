MotoGP | Alex Marquez: “Marc si ritira se non si diverte con Ducati"

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez lascerà la Honda a fine stagione per un clamoroso passaggio al team Gresini, squadra satellite Ducati, nel 2024. La decisione di Marquez di correre con una Desmosedicivecchia di un anno e di interrompere i legami con la squadra ufficiale Honda con una stagione di anticipo arriva in un periodo difficile per la casa giapponese.

Marquez ha firmato un accordo di solo un anno con Gresini e ha dichiarato ai media presenti al Gran Premio d'Indonesia dello scorso fine settimana di averlo fatto per scoprire se può ritrovare il piacere di guidare una MotoGP.

Parlando con l'emittente britannica TNT Sport, Alex Marquez ha ammesso che suo fratello prenderà in considerazione l'idea di ritirarsi alla fine del 2024 se non si divertirà ancora a correre, ma crede che tutti i dubbi che ha svaniranno dopo il primo test con la Ducati a Valencia a novembre.

"È ciò che ha detto lui, avere un anno di tempo per vedere se gli piace ancora questo mondo", ha detto Alex Marquez, che ha saltato il GP d'Indonesia a causa di un infortunio alla costola. "È davvero aperto con me e mi ha detto 'ok, se non mi diverto mi ritiro'. È così”.

"È una possibilità che ora è in corso. Vuole vedere se può divertirsi di nuovo, se può essere veloce dopo l'infortunio. Io non ho dubbi, ma lui ha i suoi dubbi. Ha tutte le ragioni per averli, perché li avevo anche io l'anno scorso con la Honda. Ma sono sicuro che a Valencia, già dopo un giorno, si divertirà molto e queste cose dubbi che ha in testa spariranno molto velocemente".

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Srinivasa Krishnan

Il GP d'Indonesia di Marc Marquez si è rivelato difficile, in quanto è caduto in entrambe le gare sul circuito di Mandalika. Il suo totale di cadute durante questa stagione è salito a 23, evidenziando ulteriormente il motivo per cui ha deciso di lasciare la RC213V nel 2024.

Parlando a DAZN dopo il Gran Premio, Marquez ha detto: "Non manca molto alla fine della stagione. Voglio scusarmi con la squadra, questo fine settimana siamo andati in calando quando normalmente è il contrario. Ora è il momento di fare un piccolo passo indietro. Nelle ultime gare, a partire dall'India, sembrava che fossimo più avanti.

"Ci si incoraggia, ci si vede più con i piloti davanti e questo fa perdere i riferimenti. Ora è il momento di tornare alla mentalità di Silverstone e Montmelo, fare un piccolo passo indietro e finire le gare”. Commentando l'incidente, ha detto: "Ero molto tranquillo. Dopo la Sprint ero molto calmo, non ero stressato. Ma è stata una di quelle cadute che non vedi arrivare. Senza preavviso. È peggio cadere cercando di non cadere che spingere. Nella sprint ho capito la caduta, ma oggi non è stato così”.