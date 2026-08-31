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MotoGP | Alex Marquez: "Marc l'ha combinata grossa in partenza, ma anch'io ho sbagliato"

Il pilota del Gresini Racing, che sabato ha completato la Sprint del GP di Aragon al secondo posto, questa domenica al traguardo è riuscito ad essere solo quarto, dopo un inizio di gara un po' movimentato.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez ed Alex Marquez avevano un piano questa domenica, partendo rispettivamente secondo e terzo in griglia: replicare quanto fatto sabato, superando il poleman Marco Bezzecchi alla prima curva. Ma Marc ha lasciato attivato l'abbassatore in partenza alla prima curva ed Alex non ha inserito la terza marcia, una combinazione che ha fatto arretrare il #73, lasciandolo senza possibilità di raggiungere il podio del GP di Aragon.

L'errore di Marc ha impedito ad Alex di avanzare alla prima curva e da lì in poi tutto si è complicato.

"Sì, ma a parte quella situazione non ho avuto un gran ritmo, non è stato come a Silverstone, dove avevo il passo per stare sul podio e non sono riuscito ad arrivarci. In partenza, siamo stati condizionati dall'errore di Marc, ma anch'io ho commesso un errore alla curva successiva, non ho inserito la terza marcia e quando ho chiuso il gas mi hanno passato in due o tre, ma sono le gara. È una situazione in cui, quando sei più lontano, vedi meglio gli spazi, ma quando sei così attaccato a quelli davanti non vedi dove infilarti. Nonostante tutto, non ero forte come ieri, forse avrei potuto lottare con Bezzecchi per il terzo posto, ma oggi Marc e Pedro ne avevano più di me", ha detto Alex, sincero come sempre.

 

Sull'errore chiave di Marc alla prima curva, Alex ha minimizzato scherzando. "L'ha combinata grossa" ha detto tra le risate. "Pensavo che gli si fosse rotto l'abbassatore, invece è stato lui a lasciarlo attivato. Ma siamo umani e sbagliamo tutti, a me capita qualche volta di lasciarlo attivato, sono cose che possono succedere", ha sdrammatizzato.

Questo fine settimana è stato chiaro che Marc è pienamente in lotta per il titolo, ma le Ducati hanno avuto molta concorrenza.

"Mi aspettavo qualcosina in più qui, credo che l'Aprilia sia andata molto bene, e Pedro ieri ha sorpreso con il passo che ha avuto, quindi con la gomma media me lo aspettavo oggi. Bezzecchi ha dettato il ritmo e noi Ducati siamo andati a rimorchio, ma Marc ha saputo gestire la situazione, giocare al gatto e al topo tenendosi qualcosa per sabato e domenica. Trae sempre vantaggio anche con i problemi".

 

Nonostante l'infortunio alla clavicola operata, Alex non ha voluto usarlo come scusa. "La spalla sta bene, sono stati gli pneumatici a non reggere, a differenza di Silverstone non siamo riusciti a gestirli. La spalla è qualcosa con cui dovremo sopravvivere per il resto della stagione, se sopravviviamo all'Austria, potremo fare grandi cose", nella parte finale della stagione, ha pronosticato.

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