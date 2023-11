MotoGP | Alex Marquez: "Lotta Pecco-Martin? Io proverò a vincere"

Tra i due litiganti, c'è un terzo che gode. Almeno per ora. Alex Marquez è stato la sorpresa del secondo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia di MotoGP andato in scena nella mattinata odierna firmando il miglior tempo assoluto in 1'57"823, 174 millesimi di secondo più rapido di Jorge Martin.

Il tempo, arrivato nell'ultima parte della sessione, ha reso felice Alex, il quale si è trovato ad affrontare un buon venerdì, senza dover apportare troppe modifiche alla moto per avvicinarla alle sue preferenze di guida.

"Dunque, questo venerdì non è stato il più semplice della stagione, ma è stato sicuramente il più naturale sin dall'inizio. Tutto è molto più semplice quando il tuo assetto di base funziona sin dal primo giro del venerdì, perché poi ti concentri sul miglioramento delle cose e dello stile di guida e puoi cercare i limiti. E' stato tutto più semplice per questo motivo".

"Dobbiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto un'ottima giornata, ma l'asticella non va abbassata. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa mentalità, migliorare le cose in vista della gara, l'elettronica per cercare di arrivare un po' meglio alla fine con le gomme. Speriamo che domani, assieme a Martin, continueremo a essere i più veloci".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

I risultati di oggi ottenuti da Alex Marquez - secondo tempo al mattino, primo al pomeriggio - lo pongono di diritto tra i candidati alla vittoria della gara Sprint prevista per il pomeriggio malese di domani. Anche domenica, però, potrebbe essere tra i grandi protagonisti e il suo obiettivo è chiaro: vincere anche se dovrà lottare con chi è in lotta per il titolo.

"Io devo vincere. Ho un contratto con Gresini Racing e al momento non mi è stato detto nulla", ha spiegato riguardo a possibili ordini di squadra. "Forse in certi casi corri con più rispetto. Mi sono giocato un titolo anche io e non mi piace quando arriva un 'outsider' e ti rovinano tutto perché vogliono vincere".

"Quindi capisco la situazione. Martin è veloce, Pecco forse ha qualcosa in più. Ma se mi trovassi in quella situazione, ovvero nelle condizioni di poter vincere, io ci proverò".

Il risultato di oggi non è figlio dei test svolti prima della stagione, quanto dell'assetto trovato nei test di settembre svolti a Misano Adriatico. Intanto oggi ha dovuto fare i conti con... suo fratello. Marc ha preso la sua scia per cercare di entrare in Q2: "Marc era dietro di me per provare a entrare in Q2 e non me lo aspettavo".

"Questo mi fa arrabbiare", dice ridendo. "Avrebbe potuto dirmelo. Ma nessun problema. Inoltre nell'ultimo giro anche Luca Marini ha preso la mia ruota ed è andata così. oggi avevo come obiettivo entrare in Q2 nel migliore dei modi. Non m'importava chi avessi dietro".