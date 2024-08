MotoGP | Alex Marquez: "La differenza tra GP23 e GP24 si nota di più nella Sprint"

Il dibattito sulla differenza tra la Desmosedici GP24 dei piloti ufficiali Ducati e la GP23 utilizzata dai piloti satellite, tra cui i fratelli Alex e Marc Marquez del Gresini Racing, sembra destinato a non avere fine.

Mentre alcuni piloti considerano la differenza tra le due moto troppo grande, altri non la considerano tale.

Alex Marquez, che ha concluso la gara lunga del GP di Gran Bretagna al settimo posto, a soli due decimi di secondo dal sesto posto di Aleix Espargaro (Aprilia) e a meno di quattro secondi dal podio, completato da Pecco Bagnaia, ritiene che la differenza ci sia, ma che si veda più il sabato che la domenica.

Uno dei momenti curiosi della gara di domenica a Silverstone è stato quando Alex e Fabio Di Giannantonio hanno avuto un duello serrato per il quinto posto, con l'italiano che ha indicato il suo codone al pilota spagnolo, come a chiedergli di seguirlo nell'inseguimento di Marc, che era quarto.

"La verità è che non l'ho visto in quel momento, l'ho visto in TV dopo. Non so cosa stesse cercando di fare, perché avevamo lo stesso ritmo, è una cosa che non si vede molto in MotoGP e di solito quando ti fanno una cosa del genere, entri alla curva dopo", ha detto Alex Marquez con una risata. "Possono farlo quando hanno molto più ritmo, quando sono simili non ha molto senso. Ma almeno mi ha portato un po' in TV", ha scherzato.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho fatto una buona partenza e sono riuscito a fare quattro o cinque giri buoni, ma poi ho avuto problemi con il freno anteriore, che mi ha rallentato molto e quindi ho perso Marc e i ragazzi davanti a me. Altrimenti penso che avrei potuto mantenere il ritmo che ho impostato fino alla fine, arrivando un po' più vicino a Marc", ha detto.

"Mi sentivo bene con la moto, mi sarebbe servito un giro in più per passare Aleix (che ha chiuso a due decimi davanti a lui), ma il feeling era buono. Siamo stati un po' penalizzati dall'impossibilità di usare la gomma anteriore dura, mancavano tre gradi di temperatura per farlo e sul lato destro l'abbiamo pagata un po' di più rispetto ai nostri avversari. Ed è questo che ci ha fatto scendere un po' di più. Sono riuscito a risparmiare un po' di gomma posteriore, ma l'anteriore è calato più di quanto pensassi", ha aggiunto il pilota di Gresini.

La scelta della mescola dura avrebbe potuto avvantaggiarlo. "Il pneumatico duro dà più stabilità e, soprattutto nelle curve veloci a destra, dà più sostegno. In ogni caso, a causa della temperatura ambientale non era possibile guidare", ha detto.

Per quanto riguarda il problema dei freni, Alex si è sfogato. "I freni in MotoGP sono molto buoni, ma quando sono fermi da molto tempo, quando si arriva alla pre-stagione o quando si torna dopo la pausa, è sempre difficile renderli perfetti. È qui che dobbiamo lavorare con Brembo (il fornitore) per renderli più costanti".

Differenze tra la Ducati GP23 e la Ducati GP24

Il grande dibattito in corso nella MotoGP riguarda le differenze tra la Ducati di quest'anno e quella dell'anno scorso, guidata tra gli altri da Marc e Alex. Il più giovane Marquez ha qualche informazione in più, essendo al suo secondo anno di esperienza con le moto bolognese.

"Beh, l'anno scorso la GP22 ha vinto un bel po' di gare (lo stesso Alex, ha vinto le Sprint di Silverston e Sepang). Quindi credo, e lo dice anche la Ducati, che ci sia un passo importante, e ci sono circuiti dove si nota di più e altri dove si nota meno", ha spiegato.

"È vero che non cambia completamente la moto, ma la 24 ha qualcosa in più, ha un'aerodinamica diversa, e penso anche che quell'aerodinamica sia fatta più per la nuova gomma posteriore che abbiamo quest'anno, con la gomma dell'anno scorso forse la 23 era un po' meglio. Penso che ora stiamo ottenendo il cento per cento dalla moto, ci sono ancora alcuni dettagli da migliorare, ma in alcuni circuiti, come si è visto a Silverstone, la 24 è in vantaggio", è stata la sua diagnosi.

"Nella Sprint le 24 sono un po' più avanti di noi, non so perché. Ma quando si tratta di una gara lunga la differenza è minore. Sabato il primo ci ha preso 9 secondi in 10 giri e domenica 9,7 in 20. La differenza, quando le 24 devono gestire e stare un po' più attente, è che noi possiamo essere un po' più vicini, ma nella Sprint loro hanno un vantaggio. Rispetto ad altri costruttori, come l'Aprilia, invece la differenza è maggiore la domenica".

Infine, ad Alex è stato chiesto di spiegare come faccia secondo lui Enea Bastianini ad essere così efficace nella parte conclusiva delle gare.

"È una domanda che ci poniamo tutti, gli ultimi tre giri fa paura. In Germania, quando si avvicinava la fine della gara pensavo 'ora arriverà e mi passerà'. Nelle gare in cui la gomma cala molto, lui fa sempre la differenza", ha detto il pilota di Cervera.