MotoGP | Alex Marquez ha il via libera dei medici per provare a rientrare a Brno

Nella giornata di martedì, Alex Marquez si è sottoposto a una visita dal dottor Samuel Antuña, il suo medico di fiducia, e, dopo una valutazione delle lesioni riportate e delle sue condizioni generali, è stata presa la decisione di dare il via libera medico al pilota affinché possa recarsi a Brno, dove questo fine settimana si disputerà il GP di Repubblica Ceca, nona tappa del calendario 2026 della MotoGP.

Una volta sul posto, giovedì a mezzogiorno il pilota dovrà sottoporsi ad un ultimo controllo con il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, per ottenere il nulla osta. Tutto lascia pensare che il pilota potrà partecipare alla FP1 di venerdì mattina e, a seconda di come andrà la sessione e delle sue sensazioni, ricevere l’idoneità definitiva per il resto del weekend.

In un comunicato pubblicato sui suoi canali social, il Gresini Racing ha confermato che "dopo gli ultimi controlli medici in Spagna, Alex Marquez volerà in Repubblica Ceca questo fine settimana con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo. Gli aggiornamenti arriveranno questo giovedì, direttamente dal Circuito di Brno".

Il pilota del Gresini Racing è stato vittima di un incidente durante il Gran Premio di Barcellona, il 17 maggio, quando la moto di Pedro Acosta ha accusato un problema tecnico mentre il ducatista gli era alle calcagna e non è riuscito ad evitare la KTM del connazionale, dando il via ad una terribile carambola nella via di fuga della curva 10.

Alex ha subito forti colpi su tutto il corpo, riportando una frattura alla clavicola destra, per la quale è stato operato lo stesso pomeriggio di domenica, ed un forte impatto alla vertebra C7, che al momento è la cosa che preoccupa di più per la sua riabilitazione.

Dopo l’annuncio che non sarebbe stato presente né in Italia, dove è stato sostituito da Michele Pirro, né in Ungheria, dove è subentrato Iker Lecuona, Alex potrà tornare in pista, un mese dopo quell’incidente, questo venerdì a Brno.

L’incidente di Alex Márquez, del team Gresini Racing, e di Pedro Acosta, del team Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A differenza della scorsa stagione, nella quale Alex Marquez è stato costantemente sul secondo gradino del podio all'inizio del campionato e ha concluso come vice-campione del mondo di MotoGP, quest'anno il pilota del Gresini Racing ha avuto più difficoltà ad esprimere il suo potenziale

Il catalano ha conquistato una brillante vittoria, la prima della Ducati quest’anno, nel GP di Spagna, dove aveva vinto anche lo scorso anno, inaugurando il suo palmares in MotoGP. Tuttavia, quello è stato, finora, l'unico podio domenica di Alex quest'anno, con il sesto posto in Brasile come suo secondo miglior risultato. Al momento, dunque, occupa il nono posto nella classifica generale del campionato, con 67 punti, a 113 dal leader Marco Bezzecchi.

Oltre alle ultime due gare in Italia e Ungheria, nelle quali non ha corso a causa dell'infortunio subito a Barcellona, Alex non ha conquistato punti nelle gare in Thailandia, a Le Mans e a Montmeló, dove, però, al sabato ha ottenuto la sua prima ed unica vittoria di quest'anno nelle Sprint.