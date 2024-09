MotoGP | Alex Marquez: "Grato a Bagnaia per le scuse, ma il danno è fatto"

I due protagonisti in negativo della domenica di Motorland Aragon sono stati anche quelli del giovedì che ha aperto il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L'incidente tra Pecco Bagnaia ed Alex Marquez ha fatto discutere tantissimo domenica, soprattutto per le dichiarazioni che ne sono scaturite.

Quando erano in lotta per il gradino più basso del podio, a sei giri dal termine, il pilota del Gresini Racing è andato lungo alla curva 12 e il campione del mondo in carica ne ha approfittato per provare a passare all'esterno della curva 13. L'incrocio delle traiettorie ha generato un contatto che ha mandato entrambi a terra, con una dinamica piuttosto pericolosa, perché il piemontese è rimasto sotto alla GP23 del Gresini Racing.

Fortunatamente, entrambi si sono rialzati senza conseguenze troppo pesanti, ma una volta arrivato davanti ai giornalisti Bagnaia è stato molto duro nei confronti dello spagnolo, accusandolo di aver causato deliberatamente l'incidente e di non aver chiuso il gas neanche dopo il contatto. Dal canto suo, il più giovane dei Marquez, si è difeso dicendo che l'unico che poteva evitare il contatto era proprio Pecco.

Dopo un chiarimento privato tra i due avvenuto domenica sera nel camion della Ducati, al quale ha presenziato anche Gigi Dall'Igna, al suo arrivo a Misano Bagnaia si è subito scusato per aver usato delle parole troppo forti per commentare l'accaduto, riconoscendo che non c'era alcuna volontarierà, ma ribadendo ancora una volta che l'incidente si sarebbe potuto evitare se Alex si fosse comportato diversamente.

La replica del pilota di Cervera è stata pacata, perché ha accettato le scuse, sottolineando però il malessere patito negli ultimi quattro giorni per questa situazione: "Non è stata una settimana facile. Volevo chiarire che sono molto grato che si sia scusato per le parole che ha detto, o per il modo in cui le ha dette, ma il danno ormai è stato fatto, a me, alla squadra e alla mia immagine, e nessuno può togliermelo", ha detto ai giornalisti spagnoli dopo la seconda conferenza stampa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Nella prima conferenza, Bagnaia ha anche detto di essersi reso conto già domenica sera di aver esagerato, quindi ad Alex rimane anche il cruccio di non capire perché ci abbia messo così tanto a scusarsi e a chiudere definitivamente una questione così spinosa.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, incidente con Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quando ho sentito che domenica ha iniziato a pentirsi, sono rimasto sorpreso. Mi sono detto: 'beh, lunedì la potevi chiudere, soprattutto vista la dichiarazione che hai fatto, e la questione era chiusa. Ma lui ha voluto aspettare fino a giovedì, il che è rispettabile. Ma è quello che ho detto prima: e il danno di lunedì, martedì, mercoledì? Bene, questo è tutto".

Quando gli è stato fatto notare che forse nella sua posizione di campione del mondo in carica non era così semplice scusarsi pubblicamente, Alex ha proseguito: "Un campione non deve farlo? Per me è lo stesso, che io sia campione o meno. Siamo colleghi. È vero che è il campione, ma è solo un altro compagno di marchio. Lo apprezzo molto, ma aspettare fino a giovedì, quando te ne accorgi domenica e lui stesso lo ha detto, che senso ha? La si poteva chiudere lunedì o martedì mattina, così le critiche finivano lì".

Nella mente di tutti c'è ancora l'eterna diatriba tra suo fratello Marc e Valentino Rossi. E non si può non pensare al fatto che Bagnaia è uno degli allievi della VR46 Riders Academy e che questo fine settimana si corre proprio a Misano. Ma dopo le scuse di Pecco, Alex non sembra preoccupato in questo senso.

"Sono arrivato al circuito e mi hanno chiesto più foto che mai in Italia, ho sentito più calore che mai. Non c'è bisogno di pensarci troppo. Come ho detto, sono grato per le parole che ha detto oggi e per il fatto che si sia scusato. E questo è tutto, dobbiamo chiudere il capitolo. Per me è completamente chiuso".

Infine, il pilota del Gresini Racing ha fatto anche il punto sulle sue condizioni fisiche in vista del weekend: "Due o tre giorni sono pochi per recuperare. Lunedì ho fatto tre ore di fisioterapia e oggi altre due, ma di giorno in giorno sta andando sempre meglio. Non mi sento ancora al 100%, ma abbiamo questa notte per riposare e credo che il mio corpo migliorerà. Il colpo è stato anche emotivo, ma quello che dai al suolo è quello che resta".