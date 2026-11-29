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MotoGP | Alex Marquez finisce in ospedale per un broncospasmo e non correrà oggi a Valencia
Il Gresini Racing ha annunciato con un breve post che il pilota di Cervera non potrà disputare la gara lunga del Gran Premio di Valencia e che è stato trasportato all'ospedale 9 de octubre dopo essere stato vittima di un grave broncospasmo.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 29 nov 2026, 07:58
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Quello di Valencia sta diventando un weekend sempre più particolare per la famiglia Marquez. Dopo l'annuncio del ritiro di Marc venerdì ed il principio d'incendio della sua Ducati al via della Sprint di ieri, purtroppo le ultime notizie che arrivano dal Circuito Ricardo Tormo non sono per niente positive, perché Alex sarà costretto a saltare l'ultima gara della stagione, che sarà anche la sua ultima con i colori del Gresini Racing.
Pochi minuti fa, infatti, la squadra di Nadia Padovani ha annunciato con un breve messaggio sui social che il pilota di Cervera ha dovuto lasciare l'autodromo ed è stato portato in ospedale, dopo essersi sentito male.
"Alex Marquez salterà l'ultimo Gran Premio della stagione. Un grave broncospasmo ha costretto il pilota ad abbandonare il circuito ed essere trasportato all'ospedale 9 de Octubre", riporta la squadra faentina per conto del dottor Angel Charte, il responsabile medico della MotoGP.
In attesa di avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, intanto si conclude qui l'avventura del più giovane dei fratelli Marquez con Gresini. Un percorso durato quattro anni, nel quale ha ottenuto quattro vittorie domenicali ed altrettante nelle Sprint, che ha avuto il suo apice lo scorso anno, quando è stato vice campione del mondo dietro al fratello Marc.
A questo punto poi bisognerà capire anche se Alex riuscirà a recuperare in tempo per martedì, quando dovrebbe prendere parte al primo test da pilota ufficiale KTM, scoprendo la nuova 850cc della Casa di Mattighofen.
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