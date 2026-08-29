MotoGP | Alex Marquez: "È stata una gara nel mio stile, fare poco rumore e inserirmi nella lotta"

La chiave del risultato finale della Sprint del GP di Aragon è stata la partenza. Marco Bezzecchi era in pole, davanti a Marc Marquez e Alex Marquez, che alla prima curva hanno agito con agilità per approfittare della frenata anticipata dell'italiano dell'Aprilia e superarlo.

Una manovra che non ha più avuto risposta, che ha portato tutti e tre a tagliare il traguardo nello stesso ordine, con Alex a solo 1"1 secondi dal vincitore, una posizione che lo inserisce pienamente nella battaglia per la vittoria questa domenica nella gara lunga, nella quale partirà nuovamente terzo, dalla prima fila dello schieramento.

"È stata una gara un po' nel mio stile, fare poco rumore, mettermi in mezzo alla lotta che la gente diceva ci sarebbe stata tra Marc e Bezzecchi", ha spiegato Alex. "Sapevo di avere qualche possibilità, ma dipendeva dalla partenza e dalle prime curve; quando ho visto che Marc attaccava alla prima staccata sono andato a provarci anche io e ho guadagnato una posizione su Bezzecchi", ha aggiunto.

"Marco aveva la morbida al posteriore e sapevo che dovevo chiudere le porte nei primi due o tre giri, e resistere. Era difficile superare per il caldo, dato che la temperatura dello pneumatico anteriore saliva molto se ti avvicinavi a chi avevi davanti. Il trenino non è il massimo per i tifosi, ma è quello che c'era oggi; domani vediamo se possiamo lottare per la vittoria", ha osservato.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In vista di domani tutti i piloti dovranno optare, probabilmente, per la media posteriore.

"Con la media saremo tutti più alla pari, le Aprilia con la morbida avevano qualcosa in più, a me manca ancora un po', un decimo o un decimo e mezzo. So dov'è, ho confrontato i dati con Marc, ma non è facile farlo, ho bisogno di informazioni sull'avantreno per poter chiudere la linea. Devo fare quel passo", ha insistito.

"Il decimo che mi serve è nel T3, in Q2 ne perdevo tre o quattro, è solo un punto ma mi resta indigesto. Ho fatto un piccolo passo avanti questo pomeriggio, vediamo se domani nel Warm Up possiamo migliorare un po' di più", ha valutato, prima di avvertire che "le Aprilia, come abbiamo visto molte volte, la domenica volano con la gomma media e sono molto costanti, quindi bisogna mettere insieme tutto molto bene per provare a puntare alla vittoria", ha concluso.