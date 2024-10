MotoGP | Alex Marquez: "E' normale che Bagnaia sia più nervoso di Martin"

Pecco Bagnaia si è sempre distinto per il suo comportamento squisito, che è diventato ancora più raffinato da quando è diventato due volte campione del mondo. Tuttavia, ultimamente l'italiano sembra un po' più nervoso del solito e domenica scorsa in Australia ha avuto un momento piuttosto scomposto quando ha ricordato l'incidente con Alex Marquez ad Aragon all'inizio di settembre come un punto di svolta nella sua lotta per il campionato.

Motorsport.com ha chiesto ad Alex cosa ne pensa di questa dichiarazione di Pecco. "Oggi ha detto in televisione che è consapevole dei suoi errori e di tutto il resto", ha tagliato corto Alex, riferendosi a un'intervista su DAZN che sarà disponibile dopo la prima conferenza stampa in Thailandia.

Detto questo, Alex ha valutato la tensione del momento in MotoGP. "È normale, mi sono giocato dei titoli e gli errori che ti fanno arrabbiare di più sono quelli che non controlli al cento per cento, gli incidenti di gara e cose del genere, quelli sono quelli che ricordi di più. Mi è successo in Moto2, mi sono ricordato dell'incidente di Jerez al primo giro, dell'incidente con Baladassarri ad Assen, più che dei miei errori. Ma è normale", ha insistito il pilota del Gresini Racing.

"Arrivi a tre gare dalla fine, sei a 20 punti di distacco, c'è nervosismo, vedi che il terzo titolo consecutivo potrebbe sfuggirti e te lo ricordi. È logico e lo capisci perfettamente.

In questo momento, nel momento più caldo della stagione, la sensazione è che Pecco sia più nervoso di Jorge".

"Al momento sì, ma è logico perché sono a 20 punti di distanza. Chi è in testa è più rilassato, e lo è ancora di più con questo vantaggio. In questo momento Jorge può quasi permettersi di fare un errore e può guidare con la sicurezza di sapere che può sbagliare. Pecco si trova in una situazione in cui con una caduta domenica può dire addio al titolo. Naturalmente Martin è più rilassato, perché dorme ogni notte con 20 punti sul cuscino, mentre Pecco non ne ha, e questa è la differenza tra loro".

Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team y Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A parte questo, a Marquez è stato chiesto come si presentasse a Buriram dopo tre cadute nelle ultime sei gare (Aragon, Indonesia e Giappone), oltre al 15° posto in Australia dopo aver dovuto pagare una long lap penalty.

"Fottuto!", è sbottato. "Non con le migliori sensazioni. Da Misano 2 è stato un po' complicato l'andamento che abbiamo avuto. Direi di più, dopo l'incidente di Aragon. Cercheremo di ribaltare la situazione, di tornare un po' indietro con l'intero set-up per tornare ad una moto più simile a quella di inizio stagione, per vedere se funziona. Dopo tante cadute che ti tolgono la fiducia, vediamo se riesco a tornare a guidare come si deve", ha detto.

Infine, ha sollevato la questione della differenza tra Marc Marquez e gli altri piloti che guidano una GP23 come lui, ovvero lo stesso Alex, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

"La prima differenza è che Marc è otto volte campione del mondo, e questi titoli non sono un caso", ha detto come prima ragione prima di offrire una teoria interessante.

"Sicuramente qualcosa che ha aiutato Marc è il fatto di non essere stato su una GP22 l'anno scorso, che ti dava cose positive. Alla fine lui viene da una Honda che all'epoca era una moto inferiore e quando cambi vedi che è tutto migliore, non aveva difetti. Io avevo la 22 ed era una moto "facile", ti dava molto feeling. Questo avrebbe potuto aiutarlo. Ma a parte questo, lui è Marc e sa come fare la differenza, è l'unico che è riuscito a vincere le gare con questa moto quest'anno", ha detto il pilota di Cervera.