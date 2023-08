MotoGP | Alex Marquez duro: "Gestione da campionato regionale"

La pioggia battente ha colpito il circuito di Silverstone per tutta la mattinata e ha portato le FP3 e le qualifiche a svolgersi in condizioni veramente complicate.

Entrambe le sessioni hanno imposto ai piloti di fare dei long run dell'intera durata del turno, con Marco Bezzecchi che ha conquistato la pole, mentre Alex Marquez ha piazzato la sua Ducati del Gresini Racing al terzo posto.

Le qualifiche sono state costellate di cadute, con Bezzecchi e Marquez a terra, così come Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

Marquez si è detto insoddisfatto della quantità di erba depositata in pista dalle cadute in Q2 in diverse curve e ha detto che la sessione avrebbe dovuto essere interrotta con la bandiera rossa per ripulire la pista.

"E' stato un highside, come perdere l'anteriore ma sul posteriore", ha esordito Marquez quando gli è stato chiesto di parlare delle sue qualifiche al parco chiuso.

"Quindi, sono stato fortunato. Poi ho preso l'altra moto, ma ho visto che c'erano molte cadute, molta erba nella curva in cui è caduto Marco ed anche in altre curve".

"Quindi, non so se si trattava di un campionato mondiale o di un campionato regionale. Non è accettabile. Quando è così, ci deve essere una bandiera rossa e devono pulire la pista".

"Inoltre, c'era molto aquaplaning. Quindi, le condizioni erano al limite e vedremo nel pomeriggio se riusciremo a fare la Sprint. Lo spero".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi ritiene che se le condizioni rimarranno tali per la Sprint di oggi pomeriggio, prevista per le 15 locali (le 16 in Italia), sarà "difficile" disputare la gara.

"Sto bene. È stato un grosso incidente, ma nella prima metà del giro la pista era a posto, poi nella seconda metà c'era molta più acqua", ha detto. "Non mi aspettavo di cadere, ma appena ho frenato la moto ha fatto aquaplaning ed è sparita sotto di me".

"Ma sono molto contento perché ieri potevo fare meglio e oggi abbiamo fatto questa pole position, sono molto contento. Vedremo oggi pomeriggio, perché credo che sia un po' difficile fare una Sprint in condizioni come queste".