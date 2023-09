MotoGP | Alex Marquez: "Difficile non correre dopo quanto fatto per arrivare"

Il pilota del Gresini Racing, come la maggior parte della griglia della classe regina, è rimasto piacevolmente sorpreso dalle strutture del Buddh International Circuit, soprattutto dopo che nelle ultime settimane si è parlato molto delle misure di sicurezza che circondano la pista, in particolare in relazione ai muretti alle curve 4 e 12.

Per Alex Marquez, anche se è vero che ha già individuato a prima vista alcune aree che probabilmente richiederanno più cautela dell'ideale, qualsiasi valutazione sarà prematura prima di salire in sella alle moto venerdì mattina, nella prima sessione di prove libere.

Una volta scesi dalle moto, i piloti si siederanno per discutere, con i dati alla mano, su dove c'è margine di miglioramento. Resta da vedere se ci saranno margini di miglioramento per il resto del fine settimana, o se saranno per le edizioni future del Gran Premio.

"Alcuni muretti sono un po' vicini, soprattutto quello della curva 4. In caso di errore, è lì che può fare la differenza. In caso di errore... Ma è così che funziona", ha detto il più giovane dei fratelli di Cervera.

"Quello che dobbiamo fare è andare in pista per le prime prove libere e poi sederci e parlare. Lì vedremo le velocità; quanto entreremo in pista, se sarà più veloce o più lento di quello che immaginiamo ora", ha detto lo spagnolo, che ritiene importante correre domenica, soprattutto dopo lo sforzo fatto per organizzare una gara in uno dei mercati motociclistici più importanti del mondo.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per correre, perché l'India è un evento importante. Con quello che è stato necessario per arrivare qui, è difficile non farlo", ha detto il #73, che descrive la pista come un mix di tutto.

"Pensavo che avrebbe avuto una frenata più potente. È vero che ne ha tre, ma poi scorre anche molto e questo è un bene per noi", ha detto Marquez, che quindici giorni fa a Misano ha chiuso all'undicesimo posto, a quasi 16 secondi da Jorge Martín, il vincitore, e che è nono nella classifica generale del Mondiale.

Alex Márquez, Jorge Martín y Aleix Espargaró este jueves en Buddh International Circuit Photo by: Pramac Team