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MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento

Marco Bezzecchi ha guidato la giornata di venerdì della MotoGP a Phillip Island, ma la sua sessione è stata segnata all'inizio da un contatto con Alex Marquez, che ha lascianto comunque entrambi illesi e senza sanzioni. Ecco le versioni dei due piloti.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 ott 2026, 09:29

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Marco Bezzecchi e Alex Marquez sono stati protagonisti questo venerdì di uno dei momenti più eclatanti della sessione pomeridiana della MotoGP a Phillip Island. Non erano passati nemmeno 9 minuti quando c'è stato un contatto un contatto tra l'italiano e lo spagnolo.

Bezzecchi affrontava la curva 3 quando ha colpito la parte posteriore della Ducati Team del minore dei fratelli Marquez. Per il pilota del Gresini Racing non ci sono state conseguenze importanti, visto che ha potuto proseguire, facendo comunque gesti evidenti di protesta. Ad avere la peggio è stato il pilota dell'Aprilia.

Innanzitutto,una parte della carena della RS-GP si è staccata all'istante, motivo che in ultima istanza ha provocato l'esposizione della bandiera rossa, affinché venisse rimossa (in pista in quel momento c'era anche un wallaby, un canguro di piccola taglia). Inoltre, il pilota di Rimini non è riuscito a mantenere il controllo della sua moto, finendo a terra alla curva 4. Anche se la gamba gli è rimasta sotto la moto, Bezzecchi è uscito illeso, si è rialzato ed è tornato al box, per poi uscire di nuovo e guidare la sessione alla fine con il miglior tempo.

Nel complesso, Bezzecchi ha rischiato ancora una volta di pagare care le conseguenze delle sue azioni. I commissari, infatti, hanno iniziato a investigare l'azione nello stesso momento, valutando una sanzione. Tuttavia, alla fine non hanno preso alcun provvedimento, ritenendolo un contatto di gara.

Al termine della giornata, sia Marquez sia Bezzecchi si sono espressi su quanto accaduto. Da un lato, il pilota di Cervera ritiene che colui che era stato leader del Mondiale ad inizio stagione abbia calcolato male gli spazi nel tentativo di sorpassarlo.

"Non so cosa sia successo, bisogna chiederlo a lui. Io ero concentrato sulle mie cose. Stavo seguendo la traiettoria abituale, al mio ritmo normale. Penso che la sua idea fosse superarmi in quel punto, perché era più veloce di me, ma ha calcolato un po' male. Però non è successo niente, quindi va bene così, sai, è così e basta", ha detto al riguardo, dando la sua opinione, ma sdrammatizzando la questione.

Va sottolineato che il #73 è poi finito a terra proprio in quel punto, la curva 4: "Ho scelto il posto migliore per cadere in Australia. Non è stata una caduta grave, stavo solo cercando di migliorare il mio tempo, e ci stavo riuscendo. Già nel giro precedente avevo commesso un errore alla curva 10, anch'essa a destra. Nel cambio di direzione, continuo ad avere alcune difficoltà a livello fisico e non mi sento bene. È così quando provo a spingere e sono davvero al limite. La condizione fisica e tutto il resto sono importanti, quindi ho commesso quel piccolo errore", ha proseguito un Alex Marquez che spera che le RS-GP non siano così superiori come sembrano sull'asciutto anche in condizioni di bagnato.

Da parte sua, anche Bezzecchi ha dato il suo punto di vista: "Ho toccato Alex, mi si è rotta la carenatura, sono finito sull'erba e poi sono caduto. Ma, per fortuna, sto bene", ha iniziato ad analizzare.

Interrogato sul fatto che la scia della Desmosedici GP abbia avuto un ruolo nel risucchiarlo e provocare l'incidente, Bezzecchi lo ha attribuito più al forte vento che soffiava già forte questo venerdì a Phillip Island: "Beh, c'era molto vento. E con molto vento, stando vicino, era difficile schivare Alex. Per questo ho toccato la sua ruota, ma alla fine, sai, niente di grave. Non è successo niente".

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