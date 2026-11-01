Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"
Il pilota della Gresini ha annunciato, dopo essersi classificato terzo in Malesia, che in serata prenderà subito volo per la Spagna e che lunedì, si sottoporrà a un intervento chirurgico di prima mattina per sistemare i problemi alla clavicola.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 1 nov 2026, 16:06
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Alex Márquez delante de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Nonostante la caduta di ieri e i problemi fisici alla spalla destra, Alex Márquez, partito in pole position nel GP della Malesia, si è assicurato il terzo posto dietro al fratello Marc Márquez e a Pedro Acosta.
Il pilota della Gresini Racing, che già sabato aveva rivelarto la possibilità di fermarsi e non recarsi in Qatar per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla era molto concreta, ha confermato che l'intervento è stato ufficialmente fissato per lunedì mattina.
Tutto questo dopo aver concluso un ottimo fine settimana, offuscato dalla caduta di sabato nella Sprint, ma coronato da un podio e dal particolare di aver sottratto punti a Marco Bezzecchi, rivale di Marc per il titolo, che era riuscito a superare Alex al decimo giro.
La risposta decisa da parte dello spagnolo gli ha consentito di recuperare la posizione e lasciare indietro il riminese, il quale alla fine della gara ha perso terreno finendo sesto.
"Ho cercato di fare del mio meglio, all’inizio volevo risparmiare le energie come Marc, era una questione di gomme e di condizione fisica. Ieri la caduta è avvenuta in un punto che mi crea difficoltà e non volevo commettere lo stesso errore. Sapevo che a partire dall’ottavo o dal decimo giro la posizione in sella non è più la stessa, si perde un po’ di controllo e a due giri dalla fine sono quasi caduto spingendo al massimo perché stava arrivando Ogura", ha detto Alex.
"Ma va bene così, sono molto contento di essere sul podio e di aver portato a termine la gara. E molto contento di aver dato una mano a Marc, trovandomi tra lui e Bezzecchi. Ma soprattutto, l’obiettivo è stato raggiunto salendo sul podio. In Qatar, però, Marc dovrà cavarsela da solo".
Detto questo, Alex ha confermato la notizia anticipata sabato riguardo al suo intervento chirurgico alla clavicola destra, per cui salterà la gara del Qatar.
"Voglio anche comunicare che domani mattina mi opererò. Prenderò un volo per tornare a casa, arriverò presto e mi opererò alla Ruber Internacional con il dottor Antuña. È così che stanno le cose, non ce l’avrei fatta per tre gare di fila; avevo già valutato di farlo dopo l’Indonesia, saltando l’Australia e tornando. Ma c'erano da prendere tanti voli, mi esponeva al rischio di un’infezione. È meglio saltare il Qatar e volare a Portimão, che è un tragitto più breve".
"Mi toglieranno la placca dalla clavicola, mi faranno un’artroscopia per curare la borsite e per vedere davvero come sta la spalla. A Barcellona mi hanno operato d’urgenza: la clavicola era fratturata in quattro parti e bisognava fissarla bene. È la spalla operata nel 2013 che mi si lussava, una situazione complicata a causa dell’impatto subito a Montmeló, era in condizioni delicate".
Riguardo al piano di ritorno in Portogallo, si è mostrato fiducioso: "Spero di poter tornare a Portimão, questo è l’obiettivo e le tempistiche che mi ha indicato il medico. Questo è il piano, ma se poi dovessi saltare la gara in Portogallo, non è quello che voglio ma può succedere. Voglio fermarmi, recuperare e riuscire a essere in forma per le ultime due gare. A casa non riesco ad allenarmi sulla forza e ho tutto un po’ atrofizzato”.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
MotoGPMotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGPMotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi
MotoGPMotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Oriol Puigdemont
Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà, MotoGP risponde minacciando sanzioni
MotoGP
MotoGP
Qatar
6 h
Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà, MotoGP risponde minacciando sanzioni
MotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGP
MotoGP
Malesia
7 h
MotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
9 h
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
More from
Alex Marquez
MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar
MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta
MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
MotoGP
MotoGP
Malesia
3 g
MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
More from
Gresini Racing
MotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi
MotoGP
MotoGP
Malesia
8 h
MotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi
Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
MotoGP
MotoGP
Australia
3 g
Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona
MotoGP
MotoGP
Australia
7 g
MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona
Ultime notizie
MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
16 min
MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"
Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
36 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante
MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
1 h
MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
Carrera Cup Italia | Mugello: le penalità ridisegnano top-5 e top-10
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
1 h
Carrera Cup Italia | Mugello: le penalità ridisegnano top-5 e top-10
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti