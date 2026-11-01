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MotoGP Malesia

MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"

Il pilota della Gresini ha annunciato, dopo essersi classificato terzo in Malesia, che in serata prenderà subito volo per la Spagna e che lunedì, si sottoporrà a un intervento chirurgico di prima mattina per sistemare i problemi alla clavicola.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 1 nov 2026, 16:06

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Alex Márquez delante de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la caduta di ieri e i problemi fisici alla spalla destra, Alex Márquez, partito in pole position nel GP della Malesia, si è assicurato il terzo posto dietro al fratello Marc Márquez e a Pedro Acosta.

Il pilota della Gresini Racing, che già sabato aveva rivelarto la possibilità di fermarsi e non recarsi in Qatar per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla era molto concreta, ha confermato che l'intervento è stato ufficialmente fissato per lunedì mattina.

Tutto questo dopo aver concluso un ottimo fine settimana, offuscato dalla caduta di sabato nella Sprint, ma coronato da un podio e dal particolare di aver sottratto punti a Marco Bezzecchi, rivale di Marc per il titolo, che era riuscito a superare Alex al decimo giro.

La risposta decisa da parte dello spagnolo gli ha consentito di recuperare la posizione e lasciare indietro il riminese, il quale alla fine della gara ha perso terreno finendo sesto.

"Ho cercato di fare del mio meglio, all’inizio volevo risparmiare le energie come Marc, era una questione di gomme e di condizione fisica. Ieri la caduta è avvenuta in un punto che mi crea difficoltà e non volevo commettere lo stesso errore. Sapevo che a partire dall’ottavo o dal decimo giro la posizione in sella non è più la stessa, si perde un po’ di controllo e a due giri dalla fine sono quasi caduto spingendo al massimo perché stava arrivando Ogura", ha detto Alex.

"Ma va bene così, sono molto contento di essere sul podio e di aver portato a termine la gara. E molto contento di aver dato una mano a Marc, trovandomi tra lui e Bezzecchi. Ma soprattutto, l’obiettivo è stato raggiunto salendo sul podio. In Qatar, però, Marc dovrà cavarsela da solo".

Detto questo, Alex ha confermato la notizia anticipata sabato riguardo al suo intervento chirurgico alla clavicola destra, per cui salterà la gara del Qatar.

"Voglio anche comunicare che domani mattina mi opererò. Prenderò un volo per tornare a casa, arriverò presto e mi opererò alla Ruber Internacional con il dottor Antuña. È così che stanno le cose, non ce l’avrei fatta per tre gare di fila; avevo già valutato di farlo dopo l’Indonesia, saltando l’Australia e tornando. Ma c'erano da prendere tanti voli, mi esponeva al rischio di un’infezione. È meglio saltare il Qatar e volare a Portimão, che è un tragitto più breve".

"Mi toglieranno la placca dalla clavicola, mi faranno un’artroscopia per curare la borsite e per vedere davvero come sta la spalla. A Barcellona mi hanno operato d’urgenza: la clavicola era fratturata in quattro parti e bisognava fissarla bene. È la spalla operata nel 2013 che mi si lussava, una situazione complicata a causa dell’impatto subito a Montmeló, era in condizioni delicate".

Riguardo al piano di ritorno in Portogallo, si è mostrato fiducioso: "Spero di poter tornare a Portimão, questo è l’obiettivo e le tempistiche che mi ha indicato il medico. Questo è il piano, ma se poi dovessi saltare la gara in Portogallo, non è quello che voglio ma può succedere. Voglio fermarmi, recuperare e riuscire a essere in forma per le ultime due gare. A casa non riesco ad allenarmi sulla forza e ho tutto un po’ atrofizzato”.

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