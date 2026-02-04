Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

Il pilota del Gresini Racing ha completato 33 giri in questa seconda giornata di test ufficiali pre-stagionali a Sepang, guidando la sessione pomeridiana, in cui ha potuto compiere solo cinque giri.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

 Il vicecampione del mondo MotoGP 2025 continua a farsi strada dall'umiltà del terzo team Ducati, ma ora con le stesse armi dei piloti ufficiali, una GP26 che, per il momento, gli ha già permesso di guidare due delle quattro sessioni svolte in questo primo test ufficiale di pre-stagione a Sepang. Alex Marquez è stato il più veloce martedì mattina (1'57"487) e mercoledì pomeriggio (1'58"094), una sessione che non è stata molto produttiva, poiché prima il forte caldo che regnava sulla pista e poi un tipico temporale tropicale hanno impedito ai piloti di svolgere normalmente il loro lavoro.

Al mattino, Alex ha completato 28 giri con un miglior tempo di 1'57"664, il 12° miglior tempo della sessione, guidando le prove del pomeriggio con 1'58"487. Quasi sempre nelle prime posizioni.

"Essere primi va bene, ma al mattino ero dodicesimo", ha ricordato Alex alla fine della giornata. "È stata una giornata non facile, al mattino abbiamo lavorato molto provando diverse cose, soprattutto con le gomme medie e usate, per capire alcune cose. Quando ho montato quelle nuove sono caduto alla curva 5. Quando passi da una gomma molto usata ad una nuova abbassi due secondi e fa fatica, a volte anche il corpo fa fatica ad adattarsi, ho commesso un piccolo errore. È stata una giornata positiva, ma mi sarebbe piaciuto avere più tempo nel pomeriggio per fare il setup e concentrarci sul pacchetto che abbiamo ora, per sfruttarlo al massimo. Domani avremo più lavoro da fare".

Quest'anno Alex potrà godere di una moto full factory come quella di suo fratello Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, il che ha potuto variare i piani di lavoro all'interno del box Gresini, che non si era mai trovato in questa situazione.

"La dinamica è la stessa, ma è vero che i piani per i test, le uscite, sono molto più programmati con la fabbrica: cosa proverai, cosa no, quante volte, il piano è un po' congiunto. L'anno scorso, nei test, dato che non avevo nulla da provare, la fabbrica proponeva e il team decideva, ora è più consensuale. Per il resto non cambia molto".

Alex Márquez siguiendo a Pecco Bagnaia durante la jornada de hoy en Sepang

Alex Márquez segue Pecco Bagnaia durante la giornata di oggi a Sepang

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nonostante ciò, martedì si è visto molto di più Gigi Dall'Igna, il grande capo della Ducati, entrare nel box di Alex Marquez, che è anche l'unico pilota di Gresini a Sepang a causa dell'infortunio di Fermin Aldeguer.

"In pre-stagione ci sono molte cose da provare, Gigi viene più spesso nel box. Ieri sono stato il primo a provare la nuova aerodinamica e, avendo poco tempo a disposizione, il lavoro viene distribuito un po' di più. Cercano di ottenere il massimo delle informazioni dai quattro piloti".

Oltre alla nuova moto, i piloti Ducati hanno a disposizione parti della moto dell'anno scorso e le confrontano e le mescolano per trovare la combinazione migliore.

"È complicato soprattutto per il pilota. Ogni volta che si scende in pista si hanno sensazioni diverse ed è difficile capire dove sia il limite. Per questo in alcuni run bisogna andare con un margine e gestire un po' la situazione", in riferimento ai turni che stanno facendo.

"Sono uscite di tre giri perché il circuito è molto lungo, bisogna calcolare le gomme e fare giri di qualità, sfruttando il tempo e le gomme", ha concluso lo spagnolo.

