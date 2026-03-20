MotoGP | Alex Marquez: "Ci sono poche curve a sinistra, ma quelle che ci sono, attenzione..."

Alex Marquez affrontava con entusiasmo il Gran Premio della Thailandia, che ha dato il via alla stagione 2026 della MotoGP, essendo la prima gara che disputava con la Ducati factory, la stessa GP26 di quest'anno guidata da suo fratello Marc e da Pecco Bagnaia nel team ufficiale. Tuttavia, il suo "debutto" è stato al di sotto delle aspettative.

Il più giovane dei fratelli Marquez ha infatti iniziato la stagione con 0 punti, undicesimo nella Sprint dopo un contatto al primo giro con Fabio Di Giannantonio - anche lui su una Ducati di ultima generazione - e fuori dalla gara lunga a causa di una caduta. Così, questo fine settimana, il pilota del Gresini Racing cercherà di rifarsi al meglio, nel ritorno del GP del Brasile, in cui molti considerano Marc Marquez il favorito, anche se potrebbe faticare più del previsto, essendo Goiania un tracciato dominato dalle curve a destra. Tuttavia, Alex ritiene che le poche curve a sinistra possano essere determinanti.

"Ci sono poche curve a sinistra, ma quelle che ci sono, attenzione. Per me, credo che siano le più difficili. Quindi è lì che penso che, per esempio, ci sia una zona di curve a sinistra , dove si trova la chicane lenta, che può fare la differenza. A piedi, tutti i circuiti sono belli. Sei rilassato, vai lì e vedi tutto molto facile, molto bello. E poi è in sella alla moto che vedi davvero quanto si complica", ha esordito parlando ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Speriamo di non avere alcuna difficoltà. Di essere in forma. È vero che Fermin Aldeguer arriva da un infortunio, e io da un brutto weekend, quindi ho voglia di ribaltare la situazione difficile che abbiamo avuto in Thailandia e di conquistare punti importanti", ha proseguito.

Alla domanda su quale lezione abbia tratto dalla Thailandia, il #73 è stato categorico: "Nessuna, onestamente non ho nemmeno cercato di trarre molte conclusioni. Ho cercato solo di continuare a lavorare, di rimanere concentrato, con la stessa mentalità con cui ho iniziato l'anno. Per un weekend negativo non voglio trarre conclusioni specifiche. Bisogna andare avanti. Come ho detto all’inizio dell’anno, dopo quattro o cinque gare credo che trarremo delle conclusioni. A Buriram si è tratta una conclusione, o la gente l’ha tratta, che il problema fosse la carcassa dello pneumatico posteriore più dura (che verrà utilizzata anche in Brasile, ndr)".

"Non lo sappiamo. Io, sinceramente, non lo so. Speriamo che sia così e che quando arriverà la carcassa standard, ad Austin, vada tutto alla grande. Ma non credo che sia questa la conclusione, o non voglio pensarlo. Che arriveremo ad Austin e sarà facile. Quindi, continuiamo a lavorare e cerchiamo di ribaltare la situazione il prima possibile", ha continuato, riferendosi al fatto che la carcassa da alte temperature della Michelin potrebbe essere determinante, a favore dell'Aprilia, come potrebbe esserlo stata a Buriram.