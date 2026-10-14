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MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"

Il pilota del Gresini Racing è stato la seconda Ducati al traguardo di Mandalika, a più di 6 secondi da suo fratello Marc Marquez, del quale ritiene che sia uscito con "un pareggio" dal suo duello con le Aprilia.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 14 ott 2026, 10:31

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Marc Marquez ha tagliato il traguardo del GP d'Indonesia sesto, a 10"7 dal vincitore, Marco Bezzecchi dell'Aprilia, il costruttore italiano che ha piazzato, per la prima volta nella sua storia, quattro moto nelle prime quattro posizioni. Un poker che chiarisce che la lotta per il campionato del mondo MotoGP, in questo momento, si disputa tra il campione in carica e i piloti del costruttore di Noale, che ha già iniziato ad accettare che probabilmente dovrà ricorrere agli ordini di scuderia per poter combattere quella battaglia.

Quella di Marquez è stata la prima Ducati al traguardo, 6"1 secondi più veloce della seconda, quella di suo fratello Alex, che quest'anno è molto lontano dalle impressionanti prestazioni della scorsa stagione, in cui finì vice-campione del mondo nettamente, con quasi duecento punti sul terzo classificato, Bezzecchi.

Questo fine settimana, in Indonesia, lo spagnolo non ha trovato il modo di far lavorare le gomme posteriori con la carcassa rinforzata.

"È stato un fine settimana di sopravvivenza, senza molto altro. Abbiamo sofferto molto, abbiamo visto le Aprilia nelle prime quattro posizioni e, da lì, non si è potuto fare molto di più. Abbiamo concluso la gara, come riassunto del fine settimana".

Come ricorda lo stesso Alex, in Indonesia il dominio delle moto di Noale è stato schiacciante, e al momento di trovare una spiegazione, il pilota del Gresini Racing ha indicato la costruzione degli pneumatici.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Abbiamo faticato molto con questo casing (carcassa) posteriore, una gomma diversa (rinforzata, ma meno di quella dell'Austria o del Giappone). Mi aspettavo di soffrire un po' meno domenica con la media, ma è stato il contrario ed abbiamo sofferto più che sabato con la morbida".

"Non siamo riusciti a tenere il ritmo e poi la gomma posteriore è calata molto. Bisogna avere un po' di pazienza, questa carcassa non la avremo più fino a… mai, le abbiamo già detto addio per sempre", ha aggiunto, in riferimento al fatto che il prossimo anno ci sarà il cambio di fornitore di pneumatici e la carcassa rinforzata non verrà portata in nessuno dei circuiti rimanenti quest'anno.

"Detto questo, è vero che anche le Aprilia volano, quindi bisogna continuare ad insistere", ha ammesso.

Presto per gli ordini di scuderia

In ottica campionato, Marc Marquez ha lasciato l'Indonesia con 22 punti, gli stessi di Jorge Martin, che è leader del Mondiale con due punti in più. Ma dopo un fine settimana in cui persino Ducati considerava buono perdere dieci o dodici punti.

"L'ha salvata, senza dubbio. Non direi che sia stata una 'vittoria', ma è uscito vivo da un circuito difficile per lui. Un pareggio, 22 punti per ciascuno", ha valutato.

Anche quasi un pareggio in classifica generale con sempre meno gare in gioco.

"La lotta per il titolo sarà molto aperta, anche se ora arrivano circuiti come, soprattutto Australia, Qatar, Portimao, in cui l'Aprilia può andare molto bene. Marc dovrà fare quei suoi giochi di prestigio", ha spiegato, in riferimento al salvare fine settimana come quello di Mandalika.

Con Aprilia che presenta quattro piloti molto forti, Marc avrà bisogno dell'aiuto della truppa Ducati. "Beh, si sta vedendo che in Aprilia hanno le idee abbastanza chiare, vogliono il titolo e stanno parlando con tutti i piloti. Quindi, credo che arriverà il momento della Ducati di fare lo stesso, ma è ancora un po' presto, anche se restano alcune gare e quando saremo lì in battaglia ogni domenica valutare tutto", ha concluso.

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