MotoGP Portogallo

MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"

Alex Marquez si confida sull'imminente trionfo iridato del fratello in MotoGP e sul suo spirito combattivo dopo gli ultimi problemi fisici.

Rachit Thukral

Pubblicato: 20 nov 2026, 11:24

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Alex Marquez ritiene che l'Aprilia sia sul punto di perdere il titolo MotoGP 2026 perché si è trovata contro Marc Marquez, sostenendo che nessun pilota oltre a suo fratello avrebbe potuto recuperare un divario così ampio in campionato.

Il pilota ufficiale della Ducati potrebbe conquistare il suo 10° titolo Mondiale e l'ottavo nella classe regina al Gran Premio del Portogallo di questo weekend, con il duo dell'Aprilia composto da Jorge Martin e Marco Bezzecchi appeso solo ad un filo.

Il 33enne deve ottenere appena due punti più di Martin nella Sprint di Portimao per conquistare il titolo e prolungare la striscia vincente della Ducati in MotoGP.

Se dovesse riuscirci, avrà completato una rimonta notevole dall'estate, dopo essere scivolato fino a 102 punti dal leader del campionato dopo il Gran Premio d'Italia.

Con sette vittorie domenicali nelle ultime 13 gare, comprese cinque doppiette, Marquez ha ribaltato la lotta per il titolo con un cambio di inerzia di ben 162 punti.

Parlando della straordinaria rimonta di suo fratello, il pilota Alex Marquez ha detto che sarebbe stato "impossibile" per qualsiasi altro pilota recuperare da un tale svantaggio e battere il duo Aprilia nella corsa al titolo.

"Aprilia ha perso il campionato. Ha perso il campionato perché era contro Marc Marquez. Altrimenti, è impossibile recuperare 102 punti, persino 162 punti, perché ora lui è 60 avanti", ha detto il più giovane dei Marquez.

"Quindi, Aprilia ha perso il campionato, o sembra che possa perdere il campionato, ma perché lotta contro Marc. Altrimenti, contro un altro rivale, sarebbe stato impossibile. Quindi è qualcosa di davvero bello".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex ha ricordato come suo fratello maggiore abbia portato avanti il suo ritorno al Gran Premio d'Italia dopo essersi sottoposto a un altro intervento chirurgico alla martoriata spalla destra, una decisione che ritiene sia stata ora validata dai fatti.

"Ricordo la conversazione che ho avuto con lui al Mugello. Prima del Mugello, mi ha detto: 'Andrò al Mugello'. Gli ho chiesto: 'Perché?'. Ha risposto: 'Perché devo fare qualche punto se voglio lottare per il titolo'".

"Aveva ragione. In quel momento, si è posto quell'obiettivo. E quando Marc si mette in testa un obiettivo, va a prenderlo".

Marc Marquez ha adottato un atteggiamento più serio durante la stagione MotoGP 2026, avendo apparentemente eliminato ogni possibile distrazione per conservare energie e compensare i suoi limiti fisici.

Il campione del mondo in carica si è più volte trattenuto dal celebrare le vittorie nelle Sprint di quest'anno per lo stesso motivo, con le telecamere che spesso lo hanno ripreso mentre stava in disparte rispetto agli altri sul podio.

Tuttavia, Alex ha negato che Marc non si stia godendo la stagione 2026.

"Se fai il confronto con l'anno scorso, è difficile fare paragoni. Eravamo insieme sul podio. Quindi se lo confronti con quello, vedrai Marc un po' meno entusiasta. Ma è davvero concentrato. Da fuori, forse non vedi Marc divertirsi, ma si sta divertendo molto. Ama correre così".

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon





MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 g



MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc





WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"



WEC



WEC 3 g



WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"

More from

Marc Marquez





MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro





MotoGP | Marquez: "Ho il primo vero match point per il titolo, ma vedo rischi ovunque"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



18 h



MotoGP | Marquez: "Ho il primo vero match point per il titolo, ma vedo rischi ovunque"





MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni

More from

Ducati Team





MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione





MotoGP | Lecuona: "Ho dovuto trattare con mia moglie perché non mi cacciasse di casa"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 g



MotoGP | Lecuona: "Ho dovuto trattare con mia moglie perché non mi cacciasse di casa"





MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"



MotoGP



MotoGP 3 g



MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"

Ultime notizie





MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



6 min



MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"





F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



45 min



F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"





F1 | Pioggia e freddo a Las Vegas: ecco come Pirelli e la FIA sono intervenute per aiutare i piloti



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Pioggia e freddo a Las Vegas: ecco come Pirelli e la FIA sono intervenute per aiutare i piloti





Macau | FIA GT: Heinrich batte Preining, prima fila tutta Porsche per la Qualification Race



GT



GT GT



FIA GT World Cup: Macau



1 h



Macau | FIA GT: Heinrich batte Preining, prima fila tutta Porsche per la Qualification Race

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti