MotoGP | Aleix: "Super podio in una pista che è kriptonite per Aprilia"

Chi lo avrebbe mai detto? Massimo Rivola deve averci pensato almeno per qualche istante durante il giro di rientro dopo la Sprint del Red Bull Ring, in cui Aprilia è riuscita a portare a casa un terzo posto inatteso e insperato almeno alla vigilia del fine settimana austriaco.

Aleix Espargaro, nell'occhio del ciclone nelle ultime ore per alcune dichiarazioni nei confronti di Franco Morbidelli e Jack Miller, ha dato il meglio di sé e della sua Aprilia RS-GP arrivando dietro ai due grandi protagonisti della stagione, ossia Francesco Bagnaia, vincitore della Sprint, e Jorge Martin.

Un'Aprilia, la sua, contro tante Ducati. E' bene mettere in chiaro le cose: senza la caduta che ha costretto al ritiro Marc Marquez, difficilmente il catalano sarebbe riuscito nell'impresa, ma quando l'occasione c'è, conta esserci e arrivare al traguardo. Lui lo ha fatto e, per di più, con un passo gara che è stato inarrivabile per tutti quelli che gli sono arrivati dietro.

"Sono molto contento e orgoglioso", ha detto il pilota dell'Aprilia ai microfoni di Sky una volta terminata la Sprint. "Forse il miglior sabato della mia carriera. Questa è una pista molto difficile per me, faccio una gran fatica a fermare la moto. E' anche vero che questa pista è come la kriptonite per Aprilia. Da ieri a oggi abbiamo cambiato tanto l'assetto. Nelle qualifiche è andato molto bene e anche nella Sprint siamo andati bene. Sappiamo che i primi 3 con la Ducati sono di un altro livello, ma non siamo stati così lontani e siamo stati la prima alternativa. Sono contento".

"Io onestamente prima dell'inizio della gara pensavo peggio. Pensavo di poter andare forte all'inizio della gara, ero convinto di partire senza risparmiare niente, in modalità qualifica, per poi vedere dove saremmo potuti arrivare. Ma non pensavo di poter stare dietro i primi per 8 giri e di poter dare diversi secondi a chi mi è arrivato dietro. E' stato interessante. Ho rischiato tantissimo, devo ammetterlo, ma l'abbiamo portata a casa".

Dopo 7-8 giri il ritmo di Espargaro si è alzato in modo inevitabile. Aver chiesto tanto - forse troppo - alla gomma posteriore Soft ha portato a un calo visibile del passo gara. Ma chi lo seguiva non è mai riuscito a fare meglio.

"Il calo di passo che ho avuto nella seconda parte della gara non è dovuto a mie intenzioni. Semplicemente ho sfruttato al massimo la gomma posteriore all'inizio e so che le tre Ducati, soprattutto Pecco e Jorge, riescono a gestire meglio le gomme pur essendo vicini al limite. Cercano insomma di non distruggere le gomme. Invece io sono proprio partito in modalità qualifica. Ho sofferto, ma il mio passo è andato bene e dietro di me non c'erano piloti che andavano più forte".

Per concludere, Espargaro ha parlato delle modifiche che gli hanno dato una chance di concludere a podio oggi. Queste hanno funzionato bene con la scelta di montare una gomma Soft al posteriore. Domani, con la gara più lunga, la mescola morbida non dovrebbe rientrare nella scelta dei piloti.

Per Aprilia questo potrebbe essere un problema, perché con la Medium al posteriore dovrebbe tornare ad avere problemi importanti in frenata. Non solo, perché la fatica a frenare la moto porterà a guai collaterali che andranno a rendere la situazione ancora più complessa.

"Da ieri a oggi ho spostato il peso indietro e siamo migliorati, ma con la gomma media fatichiamo di più perché faccio fatica a fermarla. Pattina di più. In accelerazione non è male, ma faccio fatica a fermarla. Con Albesiano stiamo parlando per cercare qualcosa che possa aiutarci a fermare la moto, per migliorarla. E' la cosa che dobbiamo fare perché ti porta a consumare maggiormente le gomme, ad accelerare più tardi... Ci stiamo lavorando".