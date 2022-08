MotoGP | Aleix: "Stesso tempo in pista con le Sprint? Stronzate!"

Carica lettore audio

Dopo l'anticipazione di ieri di Motorsport.com, la MotoGP oggi ha annunciato ufficialmente che a partire dalla stagione 2023 aggiungerà una gara sprint, che si disputerà al sabato, ad ogni appuntamento della stagione.

La proposta è stata inizialmente accolta con pareri contrastanti tra i piloti, ed Aleix Espargaro era tra coloro che ritenevano che fosse una scelta sbagliata per il campionato. Marc Marquez, per esempio, ha invece dichiarato in esclusiva a Motorsport.com che le gare sprint renderanno "più spettacolare" la MotoGP.

Durante la conferenza stampa nella quale è stato annunciato il nuovo format, il presidente dell'IRTA (International Race Teams Association), Hervé Poncharal, ha dichiarato che l'aggiunta delle gare sprint non modificherà la quantità di tempo che i piloti dovranno passare in pista.

In un comunicato stampa diramato successivamente, la MotoGP ha confermato che nella giornata di venerdì ci saranno due sessioni di prove libere leggermente più lunghe di quelle attuali, mentre il sabato ci sarà una FP3 di 30 minuti che anticiperà le qualifiche, che decideranno la griglia di partenza sia per la gara sprint che per il Gran Premio vero e proprio.

Ma Espargaro, che ha concluso le qualifiche del Red Bull Ring al nono posto, ha detto che l'idea che il tempo in pista sarà sempre lo stesso nel 2023 è "una stronzata", dato che la FP4 e la gara sprint che la sostituirà non sono paragonabili in termini di sforzo e di rischi.

"Vorrei davvero pensare, vorrei credere che il management del campionato pensi che questa sia la corsa migliore per lo spettacolo, per la popolarità del campionato", ha detto il pilota dell'Aprilia.

"Non condivido questa idea, questa è la mia idea. Penso che non sia lo soluzione. Penso che sia un rischio troppo alto".

"Penso che 44 partenze in MotoGP siano troppe. Dicono che ci sarà lo stesso tempo in pista, quindi non cambierà nulla. E' una stronzata, perché non è lo stesso fare la FP4 o una gara che assegna dei punti".

"Ma ci proveremo, dobbiamo adattarci al campionato. Loro scelgono quello che vogliono e noi dobbiamo adattarci. Forse è una buona soluzione".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro ha ammesso di non essere soddisfatto di alcune cose dette durante la conferenza stampa di sabato, aggiungendo: "Preferisco non commentare nulla sulla conferenza stampa".

"Ci sono state molte cose che non mi sono piaciute nella conferenza stampa, quindi preferisco rimanere in silenzio".

"Ho ancora molto lavoro da fare questo fine settimana, ho ancora molto dolore al tallone. Quindi, voglio essere rilassato".