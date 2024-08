MotoGP | Aleix senza freni in Austria: "Generiamo una temperatura esagerata"

Aleix Espargaro non è riuscito a replicare alla domenica il podio ottenuto nella Sprint. Pur essendo partito bene, attestandosi in quarta posizione, il pilota spagnolo è stato condannato a perdere progressivamente posizioni fino a concludere la gara principale del weekend del Red Bull Ring in nona posizione.

Il motivo non era altro che i problemi che la sua Aprilia continua a generare a livello di temperature. In Austria, dove il clima era piuttosto caldo nonostante le previsioni di pioggia, la RS-GP ha fatto schizzare i suoi parametri al punto da compromettere i freni della moto del catalano, soprattutto quello anteriore.

Espargaro si è trovato in difficoltà da questo punto di vista fin dall'inizio e la verità è che non ha potuto fare altro che sopravvivere fino alla bandiera a scacchi, come ha detto ai media dopo la gara.

"Oggi non ho potuto fare molto, ho avuto un problema", ha esordito il numero 41. "Sappiamo che abbiamo un problema di temperatura, generiamo una temperatura esagerata e la pressione degli pneumatici sale. Dal secondo giro non avevo più freni. Parlando con Brembo, siamo completamente fuori dal campo di lavoro del carbonio".

"Ho fatto l'intera gara senza freni. La temperatura degli pneumatici era molto alta, ma soprattutto ero senza freni anteriori. Non potevo fare granché. Ho cercato di finire la gara nel miglior modo possibile, frenando con il freno posteriore. Ma abbiamo un problema di temperatura che complica tutto in gare come questa", ha proseguito.

Un altro aspetto che ha giocato a sfavore del più anziano degli Espargaro è stata la mancanza di aria pulita: "Ieri sono stato fortunato, relativamente. Avevo le tre Ducati davanti a me e avevo aria pulita. Eravamo al limite della temperatura e della pressione delle gomme anteriori, ma oggi, avendo le due KTM davanti, visto che non siamo partiti bene, si è spento tutto. Il freno anteriore sembrava quello di una moto da strada".

Aleix ha sottolineato ancora una volta che la Ducati è un altro mondo rispetto al resto del gruppo: "Frenavo molto, molto presto. Era molto lento. Non potevo fare molto. Sono stato sorpassato e alla fine ero nono. Inoltre, non mi piace usare il freno posteriore, sono uno dei piloti che lo usa meno, e ho passato tutta la gara a frenare da dietro. In ogni caso, anche se oggi non avevo freni, possiamo constatare ancora una volta che la domenica, sulla distanza di gara, i primi tre o quattro sono di un altro livello. Sono molto veloci e noi non possiamo fare molto", ha aggiunto.