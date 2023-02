MotoGP | Aleix: "Se non facciamo qualcosa, Ducati occuperà la top 6"

Carica lettore audio

Aleix Espargaro, uno dei piloti che l'anno scorso è stato in lotta per il Mondiale fino alla parte finale della stagione, quando gli errori nel box Aprilia gli hanno impedito di portare fino in fondo la sua battaglia, ha detto domenica, al termine del primo test ufficiale del 2023, che la Ducati è un passo avanti rispetto alla concorrenza e che, in questo momento, non è alla sua portata.

"In generale è andata bene", ha riassunto lo spagnolo. "Se vogliamo vincere, dipendiamo dalle specifiche del motore da gara. Penso che siamo appena dietro la Ducati, ma dobbiamo riuscire a fermare meglio la moto e migliorare la coppia ai bassi regimi. La moto del 2023 comunque è un po' meglio di quella del 2022", ha ammesso.

Tra gli ostacoli incontrati da Aleix l'anno scorso nella parte finale della stagione c'era la mancanza di mordente dell'Aprilia su questo circuito.

"Non capisco ancora cosa sia successo nella gara di novembre. A febbraio dell'anno scorso eravamo tra i più veloci e io e Maverick Vinales non siamo riusciti a finire la gara nella top ten. Vorrei sapere cosa è successo e voglio una spiegazione scientifica", ha chiesto.

Per Aleix, non solo la Ducati va bene, ma anche tutte le squadre con quella moto vanno forte.

"Quest'anno sembra tutto uguale al 2022 e non hanno commesso alcun errore. I piloti della Mooney VR46 e di Gresini vanno molto veloci, e anche gli altri. Se non facciamo qualcosa, la Ducati conquisterà i primi sei posti nel Mondiale", ha avvertito.

Dopo una stagione in cui ha visto la possibilità di lottare per il titolo, Aleix ritiene che Aprilia debba fare un ulteriore passo avanti.

"Il discorso dell'anno scorso, secondo cui ogni buon risultato è ben accetto, non è più valido. Siamo obbligati a finire davanti, anche se non abbiamo ancora la struttura per dire che siamo obbligati a lottare per il titolo".

Nonostante il distacco dalla Ducati, Aleix vede dei passi avanti sulla RS-GP.

"Uno degli aspetti che abbiamo decisamente migliorato è il raffreddamento. L'anno scorso ci sono state gare in cui mi sono bruciato, e loro hanno fatto un ottimo lavoro".

Un altro aspetto importante è che per la prima volta Aprilia avrà un team satellite, con una moto 2022 e due piloti di qualità come Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

"Ho già beneficiato dei dati del team satellite. Ci stanno già aiutando. Sabato non ho potuto girare molto a causa dell'incidente, quindi ho analizzato il giro veloce di Miguel", ha concluso il pilota di Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing 6 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaro, Aprilia Racing 7 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaro, Aprilia Racing 8 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaro, Aprilia Racing 9 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaro, Aprilia Racing 10 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 11 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 12 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 13 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 14 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 15 / 17 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 16 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 17 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images