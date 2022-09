MotoGP | Aleix scommette su Aragón: "Può essere il GP di Aprilia"

Carica lettore audio

Aleix Espargaró è molto carico in vista del Gran Premio di Aragona che la MotoGP disputerà questo fine settimana ad Alcañiz.

L'alfiere della Aprilia è chiamato al riscatto dopo un periodo estivo non proprio da ricordare, nel quale ha perso terreno dalla vetta occupata da Fabio Quartararo, anche per via di problemi fisici.

Al MotorLand Aragón lo spagnolo si presenta con 33 lunghezze di ritardo dal rivale della Yamaha e a -3 da un Pecco Bagnaia lanciatissimo con la sua Ducati, ma l'obiettivo è recuperare lo smalto il prima possibile, sfruttando anche la buona condizione ritrovata.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

"Dopo l'infortunio alla mano diciamo che il dito magari non è bello molto da vedere, ma non mi fa male e quindi credo che non sarà un problema", spiega Espargaró, che poi ritorna sui piazzamenti delle ultime uscite al Red Bull Ring e Misano.

"Chiaramente due sesti posti non sono stati il miglior risultato per il campionato, ma le piste erano difficili per noi e tutto sommato sono stato soddisfatto".

"Ora arrivano circuiti che mi piacciono moltissimo ed Aragón è uno di quelli su cui vado meglio, per cui sono fiducioso e non vedo l'ora di cominciare".

E qui il pilota della Casa di Noale spiega quali sono le carte che si giocherà sul terreno 'di casa', per ritornare protagonista della serie velocemente.

"In generale soffriamo un po' nei tracciati pieni di curve, personalmente fatico un po' in frenata nel fermare la moto, ma quando posso piegare bene su varianti veloci la moto è stabile e competitiva".

"Per questo Aragón è un tracciato buono per noi, quindi ci sono tutti i presupposti perché sia il migliore di quest'anno, e magari anche di sempre, per l'Aprilia".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Dorna

Come dicevamo, un -33 a sei eventi dal termine della stagione 2022 può essere un ritardo piuttosto importante, ma anche un divario colmabilissimo sapendo che ci sono 150 punti in palio.

Ecco perché Espargaró e l'Aprilia faranno di tutto per risalire la china o quantomeno sul podio, a cominciare da Aragón.

"Il campionato è entrato nell'ultima parte e ci avviciniamo alla fine, avremo qualcosa come 5 gare in 6 settimane e sarà una follia, ma allo stesso tempo divertente ed impegnativo".

"Non possiamo permetterci di perdere altri punti, dobbiamo tornare competitivi come lo eravamo stati nella prima parte della stagione. Aragón è una pista che amo e spero che potremo risalire sul podio a partire da qui".