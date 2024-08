MotoGP | Aleix ritratta: "Parole travisate, la stampa spagnola fa clickbait"

Il tema del giovedì del Gran Premio d’Austria è stato il passaporto. La proposta di Carmelo Ezpeleta di selezionare i migliori delle diverse nazionalità per avere più omogeneità sulla griglia di partenza ha trovato l’opposizione ferma della maggior parte dei piloti. Questo arriva sulla scia della scelta (ancora non confermata) di portare Jack Miller in Pramac in quanto australiano.

La notizia non ha lasciato indifferente Aleix Espargaro, che nella giornata di ieri ha commentato le decisioni sul mercato piloti del 2025. Ma non solo Miller, il catalano ha voluto dire la sua anche sulla situazione di Franco Morbidelli, ufficializzato in VR46 per il prossimo anno. Secondo il pilota di Granollers, la presenza di determinati piloti sulla griglia (per un motivo o per un altro) impedisce a giovani piloti di salire e nelle dichiarazioni di giovedì ha definito ingiusto questo meccanismo.

Le sue parole hanno scatenato una polemica, come spesso accade. Così, dopo la risposta di Morbidelli nel venerdì del Red Bull Ring, anche Aleix Espargaro ha voluto dire la sua, accusando la stampa di aver male interpretato le sue dichiarazioni per qualche click in più: “Mi hanno messo in bocca certe parole, che trovassi ridicolo il fatto che Jack Miller avesse una moto, ma io non l’ho detto. Ma sappiamo che c’è il clickbait e conosciamo la stampa spagnola, non è niente di nuovo”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Così, Espargaro ha voluto giustificare le sue affermazioni sostenendo di aver riportato la situazione su se stesso: “Stavo parlando di me stesso, se avessi sentito di non essere più competitivo. Se i miei compagni di squadra o di marca, con la stessa moto mi stessero davanti, andrei via. Così mi sento. Ho detto di essere molto felice che Trackhouse abbia preso Ogura perché è giusto dare le opportunità ai giovani”.

Proprio il pilota Aprilia solo tre mesi fa ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione dopo anni nel paddock, in cui ha raccolto soddisfazioni ma ha anche arrancato (“ho ottenuto più di quanto avessi sperato nella mia carriera, non credo di aver mai avuto il talento di mio fratello o di altri piloti qui”, aveva detto all’epoca): “Ho detto che quest’anno non sento il desiderio di venire alle gare che avevo prima, per questo ho deciso di fermarmi”.

“Questo è ciò che ho detto, non ho mai detto che sia ingiusto che Jack avesse una moto, lui le moto le ama anche più di me forse. Se qualcuno vuole dargli una moto, va bene. Ma non penso sia giusto bloccare altri piloti, Sergio Garcia o Tony Arbolino meritano una moto. Non ho niente contro Jack, potrei dire la stessa cosa per Franco Morbidelli, ma anche per Miguel Oliveira. Abbiamo i risultati qui. Questo è il modo in cui mi sento, ma non ho mai detto quello che c’è scritto nei titoli che ho letto”, si è giustificato il catalano.

Tuttavia, Aleix non ha criticato i team che decidono di puntare ancora sui veterani (lui è il più anziano della griglia quest’anno): “È solo la mia opinione, ma l’ho data pensando a me come pilota. Se mi sentissi così e se fossi nella loro situazione, mi farei da parte. Ma se loro vogliono continuare e c’è un team che li ingaggia, va benissimo”.