MotoGP | Aleix: "Non sono veloce, ma sono costante"

Il pilota dell'Aprilia si è qualifica direttamente alla Q2, evitando il calvario della Q1 patito in Australia, grazie all'"aiuto" di Jorge Martín, che lo ha tirato nella FP3 e poi anche nelle prove ufficiali, prima di una caduta che gli ha impedito di qualificarsi bene.

Aleix Espargaro scatterà dal 10° posto in griglia. L'unica cosa positiva è che partirà subito dietro a Pecco Bagnaia (9°), e davanti a Fabio Quartararo (12°), che ha subito un infortunio alla mano, quindi il campionato resta ancora molto aperto.

"È stato un peccato perché ero veloce dietro a Jorge Martin, ero in linea con lui nel secondo settore, ma la moto non ha alcun grip su questa pista e ci sta costando molto. Ovviamente stavo superando il limite", ha spiegato Aleix riguardo alla dinamica dell'incidente.

"Lo sterzo mi si è chiuso. È un peccato perché sarebbe stato molto utile per la gara essere in prima fila, ma ho provato comunque a fare di tutto. Oggi siamo migliorati un po', ma non abbastanza", si è rammaricato il terzo in classifica, a 13 punti da Quartararo e a 27 da Bagnaia, che non ha margine di errore e deve batterli nella gara di domenica.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una gara nella quale Aleix ritiene che le sue possibilità possano essere influenzate da alcuni fattori esterni.

"Dovremo vedere il meteo. Se la gara sarà asciutta, sarà dura sotto molti aspetti, sia per le gomme che per il fisico. Sarà complicato, la moto emette molto calore. Sarà difficile da gestire", ha avvertito.

Aleix ha ammesso di essere un passo indietro rispetto alle Ducati in termini di velocità, ma ha aggiunto di avere le sue armi.

"Non ho molta velocità, non sono molto veloce, ma sono abbastanza costante con il mio passo gara e non distruggo le gomme. Spero di mantenere un buon ritmo e di ottenere il maggior numero di punti possibile", ha dichiarato.

L'unica nota positiva è che sia Bagnaia che Quartararo non hanno ottenuto una buona posizione in griglia.

"Sono stati commessi molti errori, c'è molta tensione. La posizione in griglia non è molto importante per domani. Ho la sensazione che, anche se Pecco parte dietro, abbiamo molto più ritmo. E' veloce ed è forte qui. Ma non si sa mai cosa può succedere quando si parte da metà gruppo, quindi spero di riuscire a guadagnare almeno qualche punto su di loro", ha concluso.