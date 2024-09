MotoGP | Aleix: "Le Ducati con la gomma media sono più veloci di noi con la soft"

Aleix Espargaro aveva già detto giovedì, al suo arrivo a Misano, che le aspettative di miglioramento per l'Aprilia non erano così alte come qualcuno potrebbe pensare, visto che il test dopo il Gran Premio di San Marino non era stato fantastico per loro, ma solo normale, e vedeva comunque la Ducati un passo avanti rispetto alla concorrenza sulla pista di casa.

Il venerdì ha rispettato più o meno il copione che il pilota di Granollers aveva in mente, con Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Marquez ed Enea Bastianini a dettare il ritmo. Ma la verità è che sia la squadra di Noale che lui si sono trovati un po' meglio del previsto. Infatti, Aleix (decimo, a +0"881 dal campione del mondo in carica) e Maverick Vinales (ottavo, +0"704) sono riusciti ad infilarsi direttamente nella Q2, cosa che solo il pilota di Roses aveva fatto 14 giorni fa, sulla stessa pista.

Dopo essere sceso dalla sua RS-GP sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Espargaro ha riconosciuto che c'è stato un miglioramento, che renderà le cose più facili per loro nei prossimi due giorni di gara: "Abbiamo migliorato un po‘ rispetto alla prima gara a Misano, e siamo con entrambe le Aprilia in Q2, quindi questo ci rende la vita un po’ più facile".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, questo non è sufficiente per il catalano, poiché la differenza con i piloti della Casa di Borgo Panigale è evidente, come si vede chiaramente nell'uso delle gomme: "Ma mi piace guardare in alto, e volevamo essere più competitivi. E non ricordo una gara negli ultimi due o tre anni in cui Pecco e Martin con la gomma media siano stati più veloci di me e Maverick con la morbida come oggi. Marc non è da meno; è un pilota che vive la domenica". Senza ulteriori indugi, il pilota veterano ha riassunto la sua situazione attuale in una frase: "Non vediamo l'ora di lasciare Misano".

Infine, Aleix ha evidenziato un miglioramento introdotto dall'Aprilia questo fine settimana: "Abbiamo provato un nuovo serbatoio, che è stato molto buono per noi. Non so perché non l'abbiamo usato prima. Di solito non mi piace provare cose che influenzano la mia posizione sulla moto, ma in questo caso è molto buono".