MotoGP | Aleix: "L'Aprilia gestisce bene le gomme, magari domani..."

Che l'Aprilia fosse cresciuta molto lo aveva lasciato intendere anche il pre-campionato, ma il sabato di Lusail forse ha dato una fotografia più chiara, con Aleix Espargaro che è riuscito a piazzare la RS-GP24 in prima fila e poi sul gradino più basso del podio della Sprint. Un risultato forse inatteso, perché dopo i test tutti si aspettavano un dominio Ducati.

Ad imporsi è stata effettivamente una Desmosedici GP con Jorge Martin, ma alle sue spalle hanno completato il podio la KTM di Brad Binder e la moto di Noale, che sembra avere nell'aerodinamica il suo fiore all'occhiello. Come ha confermato lo stesso pilota di Granollers quando si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"La moto è più pesante, è molto più stabile e ti permette di andare fortissimo soprattutto nelle curve veloci: nell'ultimo settore era impressionante. E' più fisica e più difficile da guidare, però ti dà tante stabilità e ti permette di fare belle cose come quelle di oggi. Però è sempre difficile ripassare quando perdi la posizione sul rettilineo, perché Bagnaia e Marquez sono piloti che staccano tardissimo, ma oggi la moto era uno spettacolo. Hanno fatto veramente un gran lavoro quest'inverno a Noale e sono molto contento", ha detto Aleix.

Il nuovo pacchetto aerodinamico, sul quale spicca il diffusore in stile F1 sotto al codone, è pensato per dare più carico aerodinamico al posteriore e sembra funzionare soprattutto nella gestione della gomma, che è stata l'arma con cui Espargaro è venuto fuori nella seconda parte della Sprint, superando le due Ducati di Bagnaia e Marquez.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il problema è che all'inizio gli altri guidavano come se fosse un time attack. Ci ho provato anche io, ma ci manca ancora un po' di potenza e quando c'è la gomma fresca soffriamo ancora un pochino. Mi hanno sorpassato sul rettilineo. Ma dopo cinque o sei giri, quando hanno iniziato a calare le gomme, le mie continuavano a funzionare come se fossero nuove, quindi ho potuto recuperare un paio di posizioni e chiudere il gap. Peccato che poi sia arrivata la bandiera a scacchi (ride)".

Quando gli è stato domandato se questa ottima gestione degli pneumatici possa essere la chiave per provare a fare un colpaccio nella gara lunga di domani, il catalano non si è nascosto: "La vedo così anche io. Non è che mi hanno passato e mi sono svegliato. E' che Binder con le gomme nuove riesce a fare delle linee molto chiuse e la KTM è impressionante perché ha tantissima coppia in basso, quindi è difficilissimo stargli dietro. Però sembra che l'Aprilia gestisca bene la gomma posteriore su questa pista, quindi domani possiamo fare bene nella gara lunga".

Il suo legame con l'Aprilia ormai sembra essere un qualcosa di veramente indissolubile: "Non c'è Aprilia senza Espargaro e non c'è Espargaro senza Aprilia. Siamo un binomio fortissimo e l'abbiamo dimostrato. Mi sento più in forma che mai, ma il Qatar non è mai stata una pista favorevole per noi: siamo stati competitivi, ma è la prima volta che saliamo sul podio in otto anni, quindi vuol dire che la moto va. Ma penso che sarà una stagione divertente per noi".