MotoGP | Aleix: "L'Aprilia 2023 non è una rivoluzione. Mi aspettavo di più"

L'Aprilia è stata la rivelazione della stagione 2022 ed Aleix Espargaro ha completato la sua miglior annata nel Mondiale, lottando per il titolo fino alla parte conclusiva del campionato. Il grande salto compiuto dalla Casa di Noale con la RS-GP fa sperare che il pilota di Granollers ed il compagno di squadra Maverick Vinales possano inserirsi tra i grandi protagonisti di quest'anno e lottare regolarmente per il podio.

Per farlo, però, la moto deve fare un ulteriore passo avanti per rimanere vicina ad una Ducati che per ora sembra ancora intoccabile, soprattutto in termini di potenza e di aerodinamica.

I primi test ufficiali della pre-stagione 2023 hanno preso il via venerdì sul circuito di Sepang, dove sia Aleix che Maverick hanno avuto modo di toccare con mano il lavoro svolto in fabbrica durante l'inverno per migliorare la moto.

Espargaro è arrivato a questi primi test di Sepang molto preparato fisicamente, introducendo alcune modifiche in linea con le novità della stagione.

"Quest'anno ho cambiato un po' il mio allenamento, mi sono dimenticato della bicicletta", ha confessato lo spagnolo, che si è concentrato maggiormente sulla preparazione fisica.

Per iniziare a ritrovare le sensazioni della velocità sulla moto, Aleix ha svolto la prima parte della giornata in sella alla moto dell'anno scorso.

"Con la moto 2022 ho fatto solo tre giri e poi basta", ha detto. "Poi ho potuto provare la moto nuova, sulla quale hanno cambiato parecchie cose", ha aggiunto.

Nonostante le modifiche introdotte dagli ingegneri di Noale, Aleix ritiene che la RS-GP sia un'evoluzione della moto dello scorso anno: "La moto nuova non è una rivoluzione, ma un miglioramento".

Entrando nel dettaglio, il catalano ha spiegato le sue prime impressioni sulla moto. "Hanno cambiato l'aerodinamica ed il raffreddamento, e il motore è più potente. Direi che mi aspettavo un cambiamento leggermente maggiore, ma è ancora presto".

Aprilia ha già portato la versione più avanzata del suo prototipo a questo primo test a Sepang. "Ho una moto completamente nuova", ha ammesso.

Aleix, che ha parlato con i media due ore prima della conclusione della sessione, non vuole affrettare i tempi, ma dopo il primo contatto con la moto forse si aspettava di più.

"Per quanto riguarda il motore, abbiamo un miglioramento, ma mi è stato detto che in gara guadagnerò un po' più di potenza. Mi aspettavo qualcosa in più", ha confessato il pilota di Granollers che, a due ore dalla fine della prima giornata, aveva realizzato un tempo di 1'59"324 dopo aver completato 31 giri.

