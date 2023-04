MotoGP | Aleix: "Là davanti, solo Pecco è più veloce di me"

Carica lettore audio

Due settimane fa in Argentina avevamo assistito al crollo di Aleix Espargaro, che invece sembra essere tornato alla ribalta nella Sprint Race di Austin di questo sabato. Il portacolori Aprilia scattava dalla settima casella della griglia, ma con grande caparbietà è riuscito a infilarsi nella lotta per il podio, mancandolo per poco più di tre decimi e rimanendo in quarta posizione al traguardo.

Nonostante il mancato podio, Espargaro è decisamente soddisfatto dell’andamento del suo weekend e del lavoro svolto da Aprilia, che lo ha messo nella condizione di poter lottare con i migliori. In questo senso, spiega anche il lavoro svolto nel box: “Ho provato a preparare il gran premio in maniera un po’ diversa, ho cercato di essere un po’ più incisivo nelle analisi del setting, nei confronti con Vinales e Oliveira. Ho fatto tutto il possibile fino all’ultimo, normalmente non cambiamo molto la geometria della moto, ma da ieri a oggi abbiamo fatto una moto totalmente diversa che andava in una direzione che non mi è mai piaciuta”.

“Ma stamattina mi sono trovato molto bene, hanno fatto veramente un bel lavoro e mi hanno dato una moto molto buona. Infatti al terzo giro, quando ho visto che facevo quasi il tempo della qualifica in gara, ho detto che questa moto funziona. Ho dato tutto fino alla fine e sono soddisfatto. Peccato non essere riusciti a regalare un podio al team”, rivela spiegando come in realtà il cambiamento si sia rivelato decisamente positivo.

Le condizioni in cui i piloti sono scesi in pista sono state tutt’altro che semplici, oltre a un asfalto disastroso, le temperature elevate hanno rappresentato un coefficiente di difficoltà: “Credo che sia stata una Sprint normale perché se andiamo a guardare il cronometro, abbiamo girato con una velocità bestiale! Ad Austin, con una pista più distrutta che mai, con tutte le cadute in ogni categoria, aver fatto tanti giri in 3 basso, aver abbassato di mezzo secondo il record della pista con 50 gradi dell’asfalto, non ci potevano essere sorpassi ed è normale che ci fosse molto gap. La velocità era elevatissima, quindi posso essere molto contento”.

La chiave della gara per Aleix è stata la partenza, le fasi iniziali sono state complicate e gli hanno impedito di lottare sin da subito per il podio. Negli ultimi giri infatti aveva la stessa velocità di Jorge Martin, con cui ha combattuto per il terzo posto: “Il problema è stato che alla partenza avevo sempre un secondo da Pecco, provavo a resistere ma non riuscivo ad avere la scia. Quindi avevo la frenata al limite alla 12, quando mi ha superato Alex Marquez, ho preso la scia e sono andato molto più forte. Non sono riuscito a fermare la moto, sono andato lungo e mi ha passato Martin. Avevo qualcosa in più di lui in termini di velocità negli ultimi giri, ci ho provato ma non ci sono riuscito”.

La sensazione al termine della terza Sprint Race della stagione è che ci sia molta meno tensione tra i piloti e che i sorpassi siano stati più puliti, con un approccio meno aggressivo: “Oggi la gara è stata molto calma anche perché siamo già alla terza gara, tutti sono più rilassati. Ci sono stati anche molti infortuni e ognuno nella sua testa è consapevole. Oggi però Pecco ha spinto davvero forte, gli altri dietro hanno spinto tantissimo per non farlo scappare. Il passo era incredibile!”.

“Domani spero di essere anche io nella lotta, proverò a dare il massimo per essere vicino a loro, penso che la nostra velocità fosse simile a quella di Rins e Martin, solo che ho commesso qualche errore che non mi ha permesso di essere sul podio. Ma non sono più veloci di me, Pecco invece lo è. Il modo in cui tira su la moto, come prepara l’uscita…sono cose che gli permettono di avere una trazione migliore rispetto a tutti gli altri. In questo momento corre su un altro livello, forse non possiamo raggiungerlo, ma abbiamo comunque margine di miglioramento e speriamo di farlo per la gara di domenica”, conclude Aleix Espargaro.