MotoGP | Aleix: "In queste condizioni l'Aprilia è spettacolare"

Aprilia e Aleix Espargaro sono stati regina e re del venerdì al Gran Premio di Indonesia che si tiene in questo fine settimana sul tracciato di Mandalika. Dove la pista presenta curvoni veloci e non tanto grip, le moto di Noale si esaltano e il centauro nativo di Granollers sa bene come sfruttarle.

Aleix s'è tolto la soddisfazione di firmare il miglior tempo assoluto della giornata nel secondo turno di prove libere andato in scena nella mattinata italiana. L'1'30"474 con cui ha stampato il crono di riferimento ha fatto impressione per i divari inflitti dal terzo classificato in poi. Solo il compagno di squadra Maverick Vinales ha contenuto il gap, restando a 154 millesimi di secondo.

Al termine della giornata Espargaro non ha nascosto la sua contentezza, affermando di augurarsi e augurare ad Aprilia la ripetizione del fine settimana di Barcellona. Al Montmelò la Casa di Noale firmò una strepitosa doppietta alla domenica.

"La cosa importante è che mi sono divertito molto oggi", ha esordito Espargaro. "Non mi sono divertito solo nel time attack, ma anche nel ritmo gara, con gomma usata. E' un aspetto molto positivo in ottica gara. La Ducati, di solito, migliora molto tra venerdì e sabato. Ma speriamo di poter fare altrettanto noi domani".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, nel corso degli ultimi minuti della sessione è anche incappato in una caduta nel terzo settore dove era in procinto di abbassare il miglior crono provvisorio di oltre mezzo secondo. "Sono caduto e stavo facendo un giro molto veloce. A quel punto ho trovato 2-3 bandiere gialle che mi hanno costretto a ripetere più volte il tempo, ma è andata bene".

Secondo Espargaro, Aprilia è limitata quando c'è da frenare forte e il grip è molto alto. Queste due caratteristiche sono quasi assenti a Mandalika: "La moto fa ottime curve. Siamo limitati in accelerazione e frenate forti quando c'è molto grip".

"E' difficile fermare la moto, mentre i nostri rivali riescono a farlo bene. Sembra che abbiano una moto più bassa. Ma quando serve trazione ad alta velocità, con curve veloci, Aprilia è una moto spettacolare. Lo è sempre stata".

"Io poi sono sempre stato un pilota che si muove poco sulla moto, ma a centro curva vado molto forte. Ho concepito così l'Aprilia e da quando sono arrivato continua a comportarsi in modo fantastico su piste come questa".

Il catalano ha poi concluso stilando una lista di avversari per questo weekend, dove probabilmente sarà il grande favorito sia domani che, soprattutto, nella giornata di domenica.

"Il rivale principale è ognuno di noi stessi. Devo cercare di migliorare per domani, analizzare bene se posso migliorare qualche curva rispetto a Maverick e le Aprilia RNF e continuare a crescere. Alla fine il mio rivale... sono io stesso".