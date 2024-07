MotoGP | Aleix: "Il mio lavoro in Aprilia è finito, voglio riportare Honda a vincere"

Aleix Espargaro sente che il suo "lavoro in Aprilia è finito" e ora vuole aiutare la Honda a tornare a vincere in MotoGP nel suo ruolo di collaudatore.

Espargaro è stato un pilastro fondamentale del programma MotoGP della Casa di Noale dal 2017 ed è stato ampiamente acclamato per aver trasformato la RS-GP da perenne fanalino di coda in una moto vincente.

Ma invece di continuare il suo rapporto con il marchio veneto, cosa che comunque sarebbe stata difficile da realizzare per questioni economiche, lo spagnolo ha scelto di entrare a far parte del test team Honda dopo il suo ritiro dalle corse: assumerà il ruolo accanto al tedesco Stefan Bradl nel 2025.

A differenza dell'Aprilia, che rimane l'unico costruttore ad aver battuto la Ducati in un Gran Premio in questa stagione, la Honda sta attraversando la fase peggiore nella sua storia nella classe regina, con appena 24 punti in classifica dopo le prime nove gare.

Ma il 34enne ritiene di aver raggiunto tutto ciò che desiderava nel suo attuale lavoro e non vede l'ora di portare il suo talento alla HRC, dove potrà lavorare per provare a sistemare la problematica RC213V.

"Non so perché, ma ho la sensazione che il mio lavoro in Aprilia sia finito", ha detto al Sachsenring. "Ho fatto tutto. Ho lavorato molto, molto duramente durante queste otto stagioni per aiutarli a portarli al top. Il mio lavoro è finito".

Joan Mir, Repsol Honda Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hanno un buon collaudatore con Savadori, che sta facendo un ottimo lavoro. Quindi è anche una buona motivazione per me ed una buona opportunità per entrare in HRC. Sicuramente non sono nel loro momento migliore. Se potrò aiutarli a tornare al top sarà fantastico".

E ha aggiunto: "Ho avuto colloqui con il top management giapponese e loro credono e hanno fiducia in me. È questo che mi ha spinto a decidere di accettare, perché è davvero un'ottima opportunità".

Espargaro ritiene di poter portare alla HRC qualcosa di più della sua esperienza tecnica, spiegando di poter svolgere un ruolo cruciale nel creare un'atmosfera più positiva nel box per Joan Mir e Luca Marini.

"Non si tratta solo di una questione tecnica, dove ovviamente cercherò di alzare il livello della moto, cosa che ho fatto con l'Aprilia. Ma cercherò anche di essere un uomo squadra, cercando di lavorare con i piloti, di stare nel box, di portare lì l'atmosfera che ho percepito durante queste otto stagioni in Aprilia", ha detto. "È molto, molto importante e anche loro ne hanno bisogno. A loro manca tutto".

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Immaginate quanto sia difficile per una squadra come HRC vincere ogni singolo weekend ed ora finire fuori dai punti ogni singolo weekend. È uno shock, dal punto di vista emotivo. Per esempio, Joan Mir è un campione del mondo e ora non è in grado di finire le gare".

Pol, il giovane fratello di Espargaro, ha affrontato un duro biennio nel team Honda ufficiale al fianco del sei volte campione Marc Marquez nel 2021-22, che ha di fatto posto fine alla sua carriera in MotoGP.

Ma dopo aver parlato con i vertici della Honda, Aleix è fiducioso che la nuova filosofia adottata dal marchio giapponese in MotoGP gli consentirà di non dover affrontare gli stessi problemi nel contribuire al cambiamento della squadra.

"Quando Pol è arrivato lì, l'anno prima stavano vincendo", ha detto. "Le ultime tre o quattro stagioni per la Honda non sono state facili da capire dal punto di vista mentale".

"Credo che ora abbiano capito che devono cambiare. Hanno davvero fiducia in me, l'opportunità che mi hanno dato è fantastica. Non devo dirlo io, ma è il marchio più importante di questo paddock, quindi devono tornare al top e lottare per le vittorie".