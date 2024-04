MotoGP | Aleix: "Hanno dovuto portare via Zarco dalla Direzione Gara"

Il pilota dell'Aprilia è stato troppo ottimista alla curva 5 a 16 giri dalla fine, cercando di superare Johann Zarco, ma i due si sono toccati e sono finiti fuori gara. Nella via di fuga, il francese si è lamentato con lo spagnolo e dopo la gara entrambi sono stati convocati dai commissari in Direzione Gara.

Lì Zarco è esploso e non ha saputo controllarsi, finendo per essere cacciato. "Non mi è piaciuto quello che è successo con lui prima dell'incidente, perché non ha senso che mi abbia colpito quattro volte quando stavamo lottando per il 14° posto", ha spiegato Aleix a proposito di quanto accaduto prima dell'incidente che si è concluso con entrambi a terra.

"Deve mostrare più rispetto. Dice che questo è il suo modo di sorpassare. Per cercare di evitare di colpirlo in quella curva, ho bloccato l'anteriore e sono caduto", è stata la spiegazione del pilota Aprilia. "La cosa più semplice da fare sarebbe stata toccarlo, perché ieri abbiamo visto che non si viene penalizzati per queste azioni", ha aggiunto.

Il peggio di sé però il pilota della Honda LCR lo ha dato nella riunione avvenuta in Direzione Gara.

"Era molto arrabbiato con i commissari per altre cose successe ieri e non riusciva a contenersi. Ero dalla sua parte, anche se non mi è piaciuto il modo in cui si è comportato. Sono andato con lui fuori", ha spiegato Aleix.

L'incidente tra Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team e Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il weekend è stato un disastro per il pilota dell'Aprilia, che lascia Jerez con due cadute ed un doppio zero.

"Sabato è stato tutto complicato dalla pioggia. Le qualifiche sono molto importanti. Ho avuto un problema alla partenza con la frizione e poi non sono riuscito a superare nemmeno le Honda. Inoltre Morbidelli mi ha colpito un paio di volte e anche Zarco", ha detto.

Poi gli sono stati chiesti ulteriori dettagli sull'incidente con i commissari sportivi. "Zarco si è innervosito molto con la Direzione Gara; hanno dovuto portarlo via. Non per la mia azione, eh, ma per quello che è successo lì dentro. Era molto arrabbiato", ha voluto precisare il catalano.

Per quanto riguarda il test di lunedì, ha concluso: "Per la partenza, l'Aprilia porterà qualcosa di grande per il test di domani, ma non credo che sarà pronto per le prossime due gare.