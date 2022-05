MotoGP | Aleix Espargaro: “Volevo più del podio. Il mondiale? Sognare è gratis”

Carica lettore audio

Nella gara di casa, fermare le Ducati sembrava un’impresa impossibile: in qualche modo così è stato e Pecco Bagnaia ha condotto una gara impeccabile che lo ha portato a trionfare, ma il plotone di Desmosedici è stato rotto da Fabio Quartararo in seconda posizione e da Aleix Espargaro, terzo con la Aprilia. Anche per la Casa di Noale quella del Mugello era la gara di casa, e il risultato è stato più che soddisfacente.

Il pilota di Granollers ha conquistato il quarto podio consecutivo, il quinto della stagione, e chiude il Gran Premio d’Italia in seconda posizione nella classifica generale, a sole otto lunghezze dal leader Quartararo. Per quanto il risultato odierno possa sembrare incredibilmente positivo, Aleix Espargaro sorprende dichiarando di aver sperato in qualcosa di più di un semplice podio: “Sono contento ma non pensavo molto al campionato. Questo è stato un weekend impressionante, dall’annuncio del rinnovo giovedì, poi la firma con RNF...volevo portare a casa una vittoria oggi, sono sincero. Sono contento, molto, ma prima di iniziare la gara ho detto a Massimo (Rivola, ndr) che me la volevo giocare un po’ di più”.

“Oggi era uno di quei giorni in cui volevo vincere”, prosegue, “ma Massimo mi ha detto ‘non è il momento, tranquillo. Andiamo gara per gara, prendi i punti’. Sono partito cattivo per poter vincere, ma ho fatto un po’ fatica con i due ragazzi della Mooney VR46. Sono stati bravissimi, non hanno commesso errori, hanno fatto una gara straordinaria. Pecco è stato in grado di fare la differenza e non ce l’ho fatta a chiudere il gap”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora sognare in grande è possibile, al termine dell’ottavo appuntamento della stagione la Aprilia ha confermato di essere una grande forza in campo e di potersela giocare su ogni pista e in qualsiasi condizione. La moto è cresciuta e Aleix Espargaro punta in alto: “Io penso che possiamo vincerlo questo campionato. Sarà difficile, però ho una squadra con un livello altissimo. Umanamente penso che non esista un team come il nostro. Aprilia ha dimostrato che anche tecnicamente è al livello delle moto migliori. Oggi il motore andava molto forte, e questa è una grande prova. Sarà difficilissimo, ovviamente, ma dopo quasi metà campionato siamo solo a 8 punti dal campione del mondo, perciò sognare è gratis”.

Le parole di elogio per la propria squadra non sono una novità, Aleix Espargaro è solito lodare il team e spiega quanto il lavoro costante porti frutto: “Non ti svegli una mattina e dici ‘oggi vinco, sarò campione del mondo’. È una cosa che ti costruisci pian piano. Già nel 2020 Aprilia aveva portato una moto competitiva, abbiamo iniziato ad avvicinarci. Nel 2021 abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo finito ottavi nel mondiale e Aprilia è arrivata con una moto ancora più competitiva. La fiducia si costruisce piano piano e io adesso provo solo a pulire le cose e non toccare nulla, perché abbiamo fatto un bel lavoro durante gli anni, sono molto contento. Adesso bisogna continuare così”.