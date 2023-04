MotoGP | Aleix Espargaro: “Una gara da incubo, tra le mie peggiori"

Carica lettore audio

Questa domenica, Aleix Espargaro ha vissuto una delle sue gare più complicate in MotoGP. Il pilota Aprilia è passato dall’essere il più veloce sull’asciutto nel venerdì di libere del Gran Premio dell’Argentina al vivere un autentico calvario sul bagnato nella gara lunga. Lo spagnolo infatti non è riuscito ad andare oltre la 15esima posizione, guadagnando solo un punto per la classifica generale.

Dopo non essere riuscito a concludere la Sprint Race del sabato, il pilota di Granollers voleva spiccare su uno dei suoi circuiti preferiti, dove proprio lo scorso anno ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP. Tuttavia, la pioggia ha annullato ogni sua opzione. Dall’inizio, Aleix Espargaro si è visto relegato nelle retrovie e alla fine ha tagliato il traguardo solo davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder, rialzatisi dopo una caduta.

A gara conclusa, il catalano dell’Aprilia ha attribuito i suoi problemi al bagnato: “È stato un peccato non poter lottare per la vittoria su una delle mie piste preferite per colpa della pioggia. Però non è una scusa, bisogna correre sull’asciutto e sul bagnato. È stato un incubo, una delle mie gare peggiori in MotoGP”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

È tagliente Aleix Espargaro nel momento di descrivere la sua gara: “Sembrava che la gomma posteriore fosse forata e non avevo alcuna trazione. Abbiamo girato molto lenti e potevo a malapena aprire il gas in rettilineo perché la ruota derapava tanto. La gara è stata molto lunga”, ha aggiunto, al culmine di una giornata complicata non solo per lui ma per tutta Aprilia. A Maverick Vinales infatti le cose non sono andate molto meglio, avendo chiuso solo 13°.

Espargaro ha parlato di Marco Bezzecchi, vincitore della gara e nuovo leader del mondiale. Aleix sottolinea il grande livello del pilota Mooney VR46 e avvisa sul fatto che possa non essere un fuoco di paglia: “Bezzecchi è un leader più solido di quel che sembra, perché sull’asciutto è stato il più rapido ed è stato anche in grado di vincere sul bagnato. Questo la dice lunga, bisogna tenerlo in considerazione”.

Aleix Espargaro lascia l’Argentina in decima posizione nella classifica generale, con 12 punti e 38 lunghezze dal leader del campionato Bezzecchi.